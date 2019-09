Není vyloučen návrat k totalitě? Majerová Zahradníková varuje před ekofanatismem

Jak uvádí politička, vystoupení aktivistů jí připomíná minulost a návrat k totalitě, ke které se ji nechce vrátit.

Na tento příspěvek poslankyně zareagovali uživatelé Facebooku.

„Jak výstižné a smutné. Ani ve snu mně nenapadlo, že 30 let po revoluci budeme svědky nástupu nových zelenopirátských komunistů a budeme čelit dalším totalitním praktikám pro změnu ze západu. K tomu už fakt nelze mlčet,“ uvedla Marie Málková.

„Zuzanko, mluvíte mi z duše – prostě zmanipulovaná mládež, 95 % z nich byla vděčná za volno,“ podotkl Jiří Hrnčíř.

Podle uživatelky Jany Kalašové je ekofanatismus čím dál víc nebezpečný.

Další sledující vnímají nebezpečí ještě ve větší míře.

„Obávám se, že nás to nežene tam, kde jsme už byli, ale do něčeho mnohem horšího. Za komunistů prakticky stačilo držet hubu a krok, ale doma (a často i v hospodě) si mohl aspoň každý říkat, co chtěl. Teď to ale opravdu směřuje k tomu, že člověk bude sledován na každém kroku (a doma orwelovskými obrazovkami). A pokud nebude “hodný“, tak se z něj velmi snadno stane “nečlověk“,” vyjádřil své znepokojení Antonín Čížek.

Jiní čtenáři poukazují na absenci obsahu demonstrací, kterých se účastní aktivisté pro ochranu klimatu.

„Koukám, že nejsem sám, kdo má z toho dění kolem klimatu, divný pocit. Vykřikují “hesla“ ... vlastně o ničem, jen prázdná slova. Proč tedy nevolají po nějaké konkrétní akci? Připadá mi to jako zoufalé výkřiky... “Dělejte něco, vědci varují, že se planeta otepluje.“ Je to “dogma“,“ poznamenal Otakar Hnízdil.

Někteří šli ještě dál a porovnali ekofanatiky s nacisty.

„Připomíná mi to nástup nacismu v Německu. Na počátku také krásná myšlenka, a kde tyhle fanatické hrátky končí, víme všichni,” napsal Ignacius Placatka Reilly.

Pro některé reagující přináší novou totalitu, která je horší, než komunistická.

„Nastupuje totalita nová, a z mnoha důvodu, o kterých trochu přemýšlivý člověk ví snad i horší než komunistická. Tentokrát ovšem ze Západu,” uvedl Karel Jeřábek.

Zazněla poznámka i o jiných prioritách, než ochraně klimatu.

Například uživatelka Jarmi Čechová se domnívá, že místo klimatu by se měla řešit opravdová budoucnost dětí.

Postoj Václava Klause

V srpnu bylo informováno o o tom, že bývalý český prezident Václav Klaus také okomentoval probíhající tzv. klimatický alarmismus. Podle něj neexistují „žádné nové vědecké hypotézy, teorie, ale ani nová data, která by říkala, že se stalo něco revolučního“. Právě s tímto spojuje vznik tzv. ofenzivního klimatismu, který, jak říká, je politizován.

Hovořil i o činnosti mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové .

„Ta dívenka je obětí. Obětí do značné míry svých rodičů, kteří jí to naočkovali a kteří jsou natolik nezodpovědnými lidmi, že ji zneužívají k propagaci myšlenek tohoto typu. Dívka je chudák a možná, že si to nezaslouží,“ uvedl Klaus.

Podle něj velké uznání a stávky za klima takových aktivistů jako Greta je „naprostým šílenstvím naši doby“.

„Nedávno jsem četl rozhovor jednoho z organizátorů, který říká, že už nemá důvod se vzdělávat, protože žádná budoucnost nebude. To je nepředstavitelná věc. Že tomuhle dospělí zralí lidé mohou naslouchat či fanaticky tleskat v Evropském parlamentu, to je neuvěřitelné,“ prohlásil bývalý prezident.