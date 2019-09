„Do nás i našich dětí valí nechutnou sluníčkářskou propagandu.“ Okamura zaútočil na ČT

Koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas mají být zrušeny. Organizace by se měly stát státními příspěvkovými. Píše na Facebooku lídr hnutí SPD Tomio Okamura.

„Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zrušení koncesionářských poplatků České televize (jenom jejich výběr stojí 130 milionů ročně!) a Českého rozhlasu – a navrhujeme jejich přeměnu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), tak jako je tomu v mnoha demokratických zemích,“ píše Okamura.

Podle politika Česká televize prosazuje propagandu, kterou Okamura označuje za nechutnou a sluníčkářskou. Tato propaganda se podle něj týká Evropské unie, multikulturalismu, otázky imigrace a Ruska.

„Česká televize do nás i našich dětí valí nechutnou sluníčkářskou propagandu o Evropské unii na věčné časy, o potřebě multikulturalismu a nutnosti přijímání imigrantů, o neškodnosti a kráse islámu či o nezbytnosti války proti Rusku. Dále nám předkládá pohádky o zlém Zemanovi, Putinovi, Trumpovi, Slavinim, Orbánovi, Le Penové a Okamurovi... Není možné, aby se na tohle vyhazovalo sedm miliard ročně,“ uvádí svůj názor Okamura.

ČT špiní SPD?

Okamura ve svém facebookovém příspěvku odkazuje na to, že podle společnosti Media Tenor Česká televize vysílá o SPD negativně a „upozaďuje“ hnutí mediální prostor strany.

„Oproti osmi pozitivním zmínkám v pořadu ČT Události za rok 2018 byla SPD negativně zmíněna 131krát! Celkově byla zmíněna jen 997krát, zatímco ČSSD, která měla mnohem menší počet hlasů ve sněmovních volbách, byla zmíněna 4500krát. Z dat vyplývá, že u SPD bylo zdaleka největší číslo negativních zpráv v poměru k pozitivním – 16krát více negativních!“ sdělil politik.

„Naopak v poměru pozitivních zpráv vůči negativním z toho vychází nejlépe sluníčkářské strany – Piráti, pak ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Například Piráti mají stejný počet negativních i pozitivních zpráv. U SPD je více než 16krát více negativních zpráv než pozitivních! Aspoň vidíme, koho chce Česká televize špinit, a komu naopak fandí,” dodává.

SPD žádá o reformy

Okamura píše, že jeho hnutí požaduje o reformování fungování ČT. Jde o rozšíření pravomocí státu kontrolovat hospodaření organizace a zavedení přímé volby a odvolatelnosti jejího ředitele, což podle politika dovolí občanskou kontrolu jeho práce.

Dále Okamura kritizoval českého premiéra Andreje Babiše kvůli tomu, že ten na začátku letošního února vyzval poslance svého hnutí ANO, aby hlasovali pro schválení všech výročních zpráv ČT.

„Tím pádem si ČT zase může dělat, co chce, a parlament nebude mít na ní žádnou páku. Babiš dal volné ruce této nehospodárné prolhané sluníčkářské propagandě ČT, která stojí české občany skoro sedm miliard ročně! Jedná se o totální výsměch občanům České republiky! Hnutí SPD to naprosto odmítá a žádnou ze zpráv České televize nepodpoří,“ reaguje Okamura.

Podle Okamury ČT skrývá, že je v každoroční ztrátě pomoci převádění prostředků, které naspořilo její předchozí vedení.

„Až bude Česká televize zase zvyšovat koncesionářské poplatky, potom ať se nespokojení občané a koncesionáři obrátí na premiéra Andreje Babiše a ať poděkují jemu,“ píše Okamura.

„Neschválit tyto zprávy může vést k odvolání Rady ČT a tím pádem i generálního ředitele. Připomeňme, že Rada ČT každoročně odsouhlasuje odměnu generálnímu řediteli podle manažerské smlouvy ve výši až desetinásobku jeho měsíční mzdy, která je 242 000 Kč měsíčně. Královsky není v České televizi honorován přirozeně sám. Je tak placený lépe než prezident republiky. Česká televize zaplatila 12 milionů korun PR agenturám za vylepšování své pověsti u diváků… Svůj podíl měla získat i agentura AMI Communications, jejíž sesterská firma dříve lobbovala za to, aby se do čela České televize postavil právě on - Petr Dvořák,“ sdělil lídr SPD.

Okamura si také myslí, že hospodaření České televize je netransparentní a proto je nutná kontrola ze strany NKÚ.

„Proč ČT třeba neprozradí, kolik berou moderátoři Václav Moravec či Nora Fridrichová? Jsou přece placeni z veřejných prostředků, z peněz nás všech! Proslýchá se totiž, že berou v řádu milionů ročně. Hospodaření ČT s téměř sedmi miliardami ročně je naprosto netransparentní a nevíme, komu a kolik přesně peněz jde,“ napsal.

„Zmanipulovaná ČT, kterou si ovšem musí občané nuceně platit, předvádí nadále zcela flagrantní porušování zákona, který přikazuje vyváženost vysílání,“ dodal.

Na závěr svého postu lídr Svobody a přímé demokracie sumarizoval požadavky svého hnutí ohledně reforem ve fungování práce ČT.

„Neschválit zprávy hospodaření ČT, odvolat generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, zrušit koncesionářské poplatky a přeměnit ČT na státní příspěvkovou organizaci, přímá volba generálního ředitele ČT a dostat hospodaření a fungování ČT pod kontrolu NKÚ a pod kontrolu demokraticky zvolených reprezentantů,“ uzavřel.

Koncesionářské poplatky pro ČT a pozice prezidenta

Mimo jiné Tomio Okamura také sdělil, že v případě koncesionářských poplatků pro ČT jeho hnutí souhlasí s názorem českého prezidenta Miloše Zemana. Ten v odpovědi na otázky čtenářů Parlamentních listů sdělil, že uvažování o zrušení koncesionářských poplatků je namístě.

„Uvážíme-li, že Česká televize hospodaří s rozpočtem sedmi miliard korun, zatímco konkurenční televize si na sebe musí vydělat samy, pak si myslím, že je namístě uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků…Několikrát jsem už řekl, že Poslanecká sněmovna má v rukou dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření ČT a v takovém případě nastupuje volba nového vedení televize. Myslím si, že Česká televize v dnešní podobě je opravdu televize TOP 09, a tento názor jsem vyjádřil veřejně,“ uvedl prezident.