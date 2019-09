Ovčáček vysvětlil, proč Zeman přišel s prohlášením o abolici v kauze Babiše

S vysvětlením případného kroku hlavy státu přišel Zemanův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček, které zveřejnil zpravodajský server iRozhlas.

Této situaci se dostává velký ohlas kvůli tomu, že původně, ještě před prezidentskými volbami, tedy před 20 měsíci, Zeman vyloučil udělení abolice Andreji Babišovi.

Tento týden však hlava státu prohlásila, že pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přezkoumá výsledky kauzy Čapí hnízdo, prezident svých pravomocí využije a tím pádem případné obnovené stíhání zastaví.

Ze své strany hradní mluvčí vysvětluje krok Zemana komplikovanou situací, do které se dostává nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jenž naráží na mimořádný pressing.

„Andrej Babiš není trestně stíhán. Pravomocně o tom rozhodli státní zástupci. Opozice a část médií ale vytváří nepřípustný nátlak na nejvyššího státního zástupce, aby pravomocné rozhodnutí zrušil. Za takové situace je prezident povinen působit jako pojistka zachování právního státu,“ sdělil Ovčáček serveru iROZHLAS.cz.

Tiskový mluvčí Zemana dodal, že to je reakce na tyto politické tlaky, protože prezident republiky se domnívá, že případná změna byla bytostně politická.

Podle Ovčáčka by bylo skvělé, a pro uklidnění situace také velmi příznivé, kdyby se nejvyšší státní zástupce také vyjádřil k tlakům, které na něj vytváří opoziční strany a také část médií, popřípadě aktivistů.

„Pokud by došlo k tomu, že by Miloš Zeman udělil abolici, byla by zřejmě pro všechny obviněné v kauze Čapí hnízdo“, dodal mluvčí prezidenta Ovčáček.

Současně server iRozhlas uvádí stanovisko mluvčího nejvyššího státního zastupitelství Petra Malého, který vyloučil možnost působení prezidentova oznámení na činy Pavla Zemana.

„Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání,“ uvedl Malý.

Minulý týden bylo informováno o tom, že státní zástupce zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo. V pátek to oznámilo městské státní zastupitelství v Praze, rozhodl městský státní zástupce v Praze Mgr. Martin Erazím. Již v září státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil na kauzu právní názor.

Proces aprobace byl ukončen a rozhodnutí bylo rozesláno oprávněným osobám. Městský státní zástupce vydal tiskovou zprávu.

„Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ uvádí městský státní zástupce Martin Erazím ve zprávě s tím, že byla farma správně posouzena jako nezávislý podnik.