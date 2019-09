Smlouva na dodávku vrtulníků, které vymění Mi-24/35, by měla být podepsána letos. Jsou na řadě Mi-17 nebo Mi-171?

Jde o nákup, o němž rozhodlo ministerstvo obrany v srpnu. Jedná se o 12 helikoptér za 17,6 miliardy korun od americké firmy Bell. Dodávka, která má být uskutečněna v roce 2023, zahrnuje systém H1, jenž tvoří osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.

Po realizaci tohoto záměru budou nahrazeny bitevní vrtulníky Mi-24/35.

„Jsme ve fázi finalizace dohody. Pevně věřím, že do konce roku uzavřeme smlouvu se Spojenými státy na nákup vrtulníků. Já se budu velmi těšit na dobu, až ty vrtulníky budou mít označení a znaky Armády České republiky,“ prohlásil Metnar.

Podle jeho slov ho zaujala kompatibilita obou typů helikoptér, které mají 85 procent náhradních dílů společných, a také zbraňové vybavení a univerzálnost systémů. Součástí systému je munice i výcvik.

„Protože my nekupujeme samotné vrtulníky, my kupujeme celý systém,“ poznamenal v této souvislosti ministr.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata uvedl, že vrtulník Mi-24/35 zaostává v oblasti zbraňového vybavení, zbraňových systémů i systému vlastní ochrany.

„Je to prostě jiná generace vrtulníků, je to zastaralé, je to něco jako Škoda 120 v porovnání s oktávkou,“ podotkl Opata.

Dodal, že vrtulníky Bell jsou podle něj velice pohyblivé s velmi významným výkonem motoru. Navíc mají komplexní zbraňový systém pro podporu pozemních sil.

„Na dnešním bojišti se prostě bez bojových vrtulníků nebo univerzálních neobejdete,“ zdůraznil Opata.

Podle jeho slov vrtulníky Venom a Viper létají ve dvojicích nebo v párech, protože se vzájemně doplňují.

„Je to komplexní systém a my jsme za to rádi, protože tím komplexním systémem H1 jsme získali naprosto unikátní schopnost pro podporu pozemních jednotek. Názor letectva na ideální poměr vrtulníků by byl určitě 12 - 12, já jsem přesvědčený o tom, že armáda naší velikosti by měla dostatečný počet osm - osm. Ale každopádně nám to otvírá možnost dalšího rozvoje vrtulníkového letectva do budoucna,“ poznamenal Opata.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR rovněž poskytl výhled do budoucna. Jde o výměnu vrtulníků Mi-17 nebo Mi-171 po roce 2030.

„Těšíme se, že díky novým strojům, díky novým typům vrtulníků, díky trochu jinému systému létání a vedení boje přitáhneme do letectva i mladou generaci z vysokých škol,“ řekl Opata.

Jiný názor

Na konci srpna jsme informovali o tom, že předseda KSČM Vojtěch Filip považoval nákup amerických vrtulníků za předražený.

„Pokud bychom vyřadili Mi-24, ztratila by AČR schopnost vrtulníkového letectva likvidovat pozemní cíle řízenou municí. To je další mínus celého nákupu. Přitom Mi-24 mohou létat ještě minimálně 10 let!! Možná, že je nějaká privátní firma dobře prodá do Afriky, vydělá a český daňový poplatník opět zapláče. Co z toho bude mít ČR??“ stojí ve Filipově příspěvku.

V návaznosti na toto téma Filip varoval, že ani jeden nakoupený vrtulník nebude schopen operovat v podmínkách možného vzniku námrazy, přesto se do námrazy dostávají v českém podnebném pásmu vrtulníky často vzhledem k tomu, že v zemi je námraza prostě častý meteorologický jev.

„A znovu se dostávám k otázce ceny – tolik miliard za 12 vrtulníků – to je ostuda. Za stejnou cenu by se mohlo pořídit cca 25 vrtulníků řady MI-8/171 včetně vybavení pro noční létání, vše ve standardu NATO! A v nakoupeném počtu mohou být i ty čtyři stroje pro Policii a ústavní činitele (v cenách za Mi-17V5)!“ podotkl politik.