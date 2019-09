Kazí obrázek? V TOP 09 zveřejnili mapu „neválčící“ Evropy, zapomněli však na „válčící“ ruský Kaliningrad

„Od chvíle, kdy země vstoupila do EU, tak na jejím území nebyla válka. Díky tomu je Evropská unie zodpovědná za jedno z nejdelších období míru na většině kontinentu v historii. V době, kdy zuří ozbrojené konflikty v mnoha částech světa, často i nedaleko od našich hranic, bychom na to neměli zapomínat a nebrat to jako samozřejmost,“ uvádí se v postu TOP 09.

Země a teritoria, které podle TOP 09 žijí v míru, jsou označeny moudrou barvou, ty, které jsou zapojené do konfliktů, jsou červené. Je třeba poznamenat, že mezi Litvou a Polskem má být ruská Kaliningradská oblast. Ta podle logiky autorů mapy má být také červenou.

Kde je Kaliningradská oblast?

NATO jako „garant míru”

V souvislosti s Mezinárodním dnem míru svůj příspěvek na sociální síti přidal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten upozornil na to, že Češi přes 70 let žijí v míru, a to podle něj díky členství v takových organizacích jako EU a NATO.

„Ne každý stát má to štěstí žít přes 70 let v míru. My Češi to štěstí máme. I díky Evropské unii a NATO jsme součástí společenství, kde válka není řešením. Važme si toho, že patříme na Západ,“ sdělil na Twitteru Jiří Pospíšil.

Ne každý stát má to štěstí žít přes 70 let v míru. My Češi to štěstí máme. I díky Evropské unii a NATO jsme součástí společenství, kde válka není řešením. Važme si toho, že patříme na Západ. #mezinárodnídenmíru — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 21. září 2019

Česká poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová v této souvislosti také sdělila, že Česko je součástí struktur, které garantují mír.

„Mír není trvalou hodnotou, jak vidíme nedaleko od nás, na Ukrajině, kde zuří válka. My jsme dnes součástí mezinárodních struktur, které jsou garantem míru. Neberme to jako samozřejmost, ale jako příležitost, kterou jsme dostali,” napsala na Facebooku Adamová.

Je však třeba poznamenat, že za dobu své existence Severoatlantická aliance provedla několik velkých vojenských operací jak v zemích Evropy, tak i blízkého Východu. Jde například o operaci Rozhodná síla v Bosně a Hercegovině v roce 1995. Ta proběhla bez formálního schválení Rady bezpečnosti OSN. V roce 1999 se také bez schválení RB OSN proti Jugoslávii uskutečnila operace Spojenecká síla. Od roku 2001 se země ozbrojených síl aliance zúčastňují vojenských operací v Afghánistánu. V roce 2011 mezinárodní koalice vedená NATO rovněž vojenský zasahovala v Libyi. Některé země NATO současně také provádějí vojenské operace v Syrské arabské republice.