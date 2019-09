Okamura se tvrdě pustil do Hamáčka kvůli nelegální migraci: ,,Kdepak jsou?"

Zdůraznil, že SPD nechce, aby dopadli jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti.

Okamura uvedl, že na řeckých ostrovech je už 27 700 migrantů, a to přesto, že kapacity tamních ubytovacích středisek stačí jen pro 6300 lidí. Podle řeckých úřadů zvyšující se počty migrantů na ostrovech souvisejí s politikou turecké vlády, která se nyní snaží tisíce migrantů žijících v Istanbulu přemístit do táborů poblíž hranic se Sýrií.

Navíc Okamura upozornil, že evropská agentura pro ochranu hranic Frontex informovala, že v srpnu hranice EU nelegálně překročilo 12 900 lidí a z toho 9300 migrantů se dostalo do EU právě přes Řecko.

Okamura kritizoval politiku českého ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který se snaží přesvědčit Čechy, že žádní migranti na území Česka nejsou, ale podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, loni to bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta. Do Česka loni z Německa bylo podle německé policejní statistiky vráceno 942 nelegálů.

Dříve Okamura už komentoval migrační krizi na svém Facebooku. Před týdnem uveřejnil článek, v němž ostře zareagoval na zprávu o tom, že Itálie bude zase přijímat migranty. Jeho sledující s ním souhlasí.

Okamura informoval, že italský premiér Giuseppe Conte novinářům řekl, že požaduje přerozdělování migrantů, protože plánuje, že už lodě s migranty odmítat nebude, a vyzval ostatní země EU k solidaritě a přijímání migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Okamura zdůraznil, že jeho hnutí přerozdělování migrantů naprosto odmítá a podporuje Mattea Salviniho, který „jako lev bojoval ve funkci ministra vnitra proti nelegální imigraci“.

Ve svém příspěvku Okamura opětovně vysvětlil stanovisko SPD vůči migrantům.

