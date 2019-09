Zeman o opozici: Vzkázal jsem nejvyššímu státnímu zástupci, aby nepodléhal tlaku. Mezi lidmi pobíhají hyeny

Cílem výroku o abolici pro premiéra Andreje Babiše je výzva nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby nepodléhal tlaku politiků a ulice. Uvedl to prezident Miloš Zeman v neděli v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Prohlášení prezidenta republiky o tom, že v případě obnovení stíhání premiéra Andreje Babiše využije svého práva na abolici, vzbudilo vlnu nevole mezi českými politiky. V nedělním rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedl, že se tímto způsobem snažil vzkázat nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby nepodléhal tlaku ze strany některých politiků a demonstrací. Dříve se podobně vyjádřil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Tlak z mé strany by to byl tehdy, kdyby to nebylo podloženo dvěma rozhodnutími státních zástupců, která vedla k zastavení trestního stíhání a toto rozhodnutí nabylo právní moci,“ reagoval prezident na kritiku.

Zeman naznačil, že pokud by státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl podat žalobu, tak by abolici nezvažoval.

„Kdyby se pan Šaroch rozhodl, že podá žalobu, tak bych to naprosto respektoval. Stejně tak respektuji, když zastavil trestné stíhání. Jediné, co nerespektuji, je (...) pokus zneužít justice k politickým tlakům,“ zdůraznil.

Abolice by se týkala i celé Babišovy rodiny. Miloš Zeman dodal, že je Babiš schopný premiér a chce ho zbavit justičního „ping-pongu“.

„Přál bych si, aby byl nevinný, a věřím, že je nevinný,“ uvedl.

Připomněl však, že žádná abolice zatím nebyla vyhlášena.

Zeman reagoval i na výrok europoslance Stanislave Poláčka (za STAN), který na Twitteru napsal, že doufá, že „souboj Zeman vs Zeman do té doby rozhodne příroda“.

„Víte, mezi lidmi pobíhají i hyeny a musíme se smířit s tím, že život není park, že život je džungle a že v té džungli se občas nějaká hyena objeví,“ uvedl.

