Hynek o nákupu amerických vrtulníků: Na začátku spousta slibů a později nastává drsná realita

Na začátku rozhovoru se novinář zeptal Hynka, jestli podle jeho názoru vláda udělala dobře, když se rozhodla, že česká armáda bude nakupovat americké vrtulníky. Hynek nedal jasnou odpověd, řekl, že ,,americký dodavatel nabízí českému průmyslu velmi zajímavé možnosti zapojení se do výroby a servisu těchto vrtulníků”. Upozornil však, že ho zkušenost naučila věřit pouze tomu, co se už stalo.

,,Současnou vládou propagovaný způsob nakupování, kterým je vláda–vláda, je velmi rizikový a náročný na vyjednávání. V momentě, kdy se stát rozhodne si touto formou něco pořídit, tak se na druhé straně mění týmy,” zdůraznil.

Smlouva na dodávku vrtulníků

Česká tisková kancelář přichází se zprávou ohledně smlouvy na dodávku 12 amerických vrtulníků pro českou armádu. Jak oznámil na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově ministr obrany ČR Lubomír Metnar, zmíněný dokument by měl být podepsán v tomto roce.

Jde o nákup, o němž rozhodlo ministerstvo obrany v srpnu. Jedná se o 12 helikoptér za 17,6 miliardy korun od americké firmy Bell. Dodávka, která má být uskutečněna v roce 2023, zahrnuje systém H1, jenž tvoří osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.

Po realizaci tohoto záměru budou nahrazeny bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Podle jeho slov ho zaujala kompatibilita obou typů helikoptér, které mají 85 procent náhradních dílů společných, a také zbraňové vybavení a univerzálnost systémů. Součástí systému je munice i výcvik.

„Protože my nekupujeme samotné vrtulníky, my kupujeme celý systém,“ řekl v této souvislosti ministr.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata uvedl, že vrtulník Mi-24/35 zaostává v oblasti zbraňového vybavení, zbraňových systémů i systému vlastní ochrany.

„Je to prostě jiná generace vrtulníků, je to zastaralé, je to něco jako Škoda 120 v porovnání s oktávkou,“ řekl Opata.

Dodal, že vrtulníky Bell jsou podle něj velice pohyblivé s velmi významným výkonem motoru. Navíc mají komplexní zbraňový systém pro podporu pozemních sil.

„Na dnešním bojišti se prostě bez bojových nebo univerzálních vrtulníků neobejdete,“ zdůraznil Opata.

Podle jeho slov vrtulníky Venom a Viper létají ve dvojicích, protože se vzájemně doplňují.