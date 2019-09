Pokud bude abolice, ČSSD odejde z vlády, hrozí Zaorálek

Lubomír Zaorálek v pořadu prohlásil, že by nemohl být ve vládě spoluodpovědné za abolici premiéra Andreje Babiše. Narážel tak na nedávné prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který by ji Babišovi udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil premiérovo stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Ministr kultury si stojí za tím, že by se na případně abolici premiéra nemohl podílet.

„Tak jako bych nemohl být ve vládě, jež akceptuje amnestii, tak jako ji naplánoval Václav Klaus, která pustila tuneláře, jež spáchali největší hospodářské zločiny v devadesátých letech. Tehdy se to potichu připravovalo, teď zaplať pánbůh se to řeklo nahlas, aby to bylo jasné,“ vysvětlil a dodal: „V takové vládě bych nebyl“ zdůraznil.

​Český ministr kultury ale zároveň prohlásil, že se domnívá, že taková situace ani nenastane: „Pokud by (taková situace) nastala, tak je jediné řešení, že trestní systém bude pokračovat a vláda do toho nebude nijak zasahovat a vstupovat.“

V této souvislosti navíc Zaorálek zdůraznil, že nehovoří jen za sebe, ale za celou sociální demokracii.

„To jsou ty body, proč ve vládě sedíme – čelit tomu, abychom vytvářeli společnost, ve které vítěz bere vše,“ podotkl.

Zeman, Babiš a abolice

Český prezident Miloš Zeman před několika dny na TV Barrandov prohlásil, že využije svého práva abolice, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Dodal však, že doufá, že takový krok z jeho strany nebude potřeba.

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ prohlásil prezident.

​Městské státní zastupitelství v Praze nedávno informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí je již pravomocné. Pražské státní zastupitelství ho předložilo společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten má na přezkoumání rozhodnutí tři měsíce.

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl Zeman a dodal: „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl.“

Trestní stíhání premiéra Babiše v souvislosti s dotací na Čapí hnízdo bylo státním zástupcem Jaroslavem Šarochem zastaveno po téměř čtyřech letech. Premiér byl obviňován z možného dotačního podvodu. Státní zástupce své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle jeho názoru nedošlo k naplnění všech znaků dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie.

Reakce Babiše a ostatních

Premiér Andrej Babiš označil vyjádření prezidenta republiky Miloše Zemana o abolici za zbytečné, jelikož dle jeho slov něco takového ani nemůže nastat. Nechal se slyšet, že nyní je nutné nechat justici pracovat. K výroku prezidenta Zemana pak dodal, že ho nepotěšil, jelikož nebyl potřebný.

„Justice by měla konat bez ohledu na to, názory politiků nebo novinářů. (…) Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici,“ dodal premiér.

Na otázku, zda by abolici pro sebe podepsal, odpověděl, že nebude komentovat nesmyslné spekulace.

​K celé věci se na sociálních sítích vyjádřil například čestný předseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg. Ten v příspěvku na Facebooku komentuje situaci slovy: „Zeman sere na Zemana.“ Ve svém postu dále zmiňuje i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

„Prezident Zeman prohlásil, že by zastavil případné obnovené stíhání premiéra Babiše. Prezident vzkázal, že ho vůbec nezajímá, jaké argumenty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém konečném rozhodnutí, na které má tři měsíce čas, přinese a jaké důkazy zohlední. Tímto mu vzkázal, že tak či onak svého poddaného premiéra vytáhne z bryndy a že to všechno může zahodit do koše, protože tady vládne on, prezident,“ napsal na svém Facebooku.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by na vytváření farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného čelila stíhání i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.