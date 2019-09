Senátor Čunek o politické podstatě kauzy Čapí hnízdo: Dva měsíce před volbami a máme stíhaného premiéra. To není náhoda

Exministr pro místní rozvoj Jiří Čunek byl asi jediný, jak sám uvádí, kdo měl vůči vyšetřování, a především vůči obvinění premiéra Babiše těsně před volbami, výhrady. Politik totiž nevěřil tomu, že by se mohlo jednat o trestný čin. Senátor tvrdí, že šlo hlavně o politický případ.

„Na tomto příkladu se jasně ukazuje, že to byl hlavně případ politický, protože se táhl čtyři roky, přitom čtyři roky na tom není co vyšetřovat. Jenže ono se všem hodí – včetně státních zástupců, aby zde měli vyklepaného premiéra i vyklepaného ministra spravedlnosti. Na to byl nejlepší Pospíšil, ten byl vyklepaný úplně ze všeho, aby o něm nenapsali jednu chybnou větu, takže takový ministr se státním zástupcům líbil, ale to si každý z nás přeje – mít šéfa bez kontroly a tak dále,“ uvedl.

Celá kauza Čapí hnízdo dle politika navíc jen potvrdila, že nyní kontrolní složky státního zastupitelství nepracují správně. Zastává také názor, že patřičný zákon musí být napsán tak, aby státní zástupci byli osoby významně kontrolované.

„Z tohoto pohledu tento případ ukazuje znovu, jak dobře musí fungovat státní zastupitelství a jeho kontrola,“ dodal.

Bývalý starosta města Vsetín Jiří Čunek byl v roce 2007 na žádost ostravské policie vydán senátory a obviněn z přijetí půlmilionového úplatku od společnosti H&B REAL, jejímž prostřednictvím Vsetín prodával nájemníkům podnikové byty zkrachovalé Zbrojovky. Motiv uplácení byl však následně zpochybněn, stejně jako důvěryhodnost korunní svědkyně, a celé trestní stíhání tak bylo zastaveno.

Čunek se na základě vlastních zkušeností vyjádřil i k tomu, zda je v České republice možné objednat si trestní stíhání:

„Jsem přesvědčen, že se někdo s někým domluvil, a stejně tak jsem přesvědčen, že někdo donutil policisty, aby žádali o vydání premiéra dva měsíce před volbami.“

Stíhání Andreje Babiše bylo zastaveno

V pátek 13. září 2019 státní zástupce v Praze, Mgr. Martin Erazím, zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo, včetně premiéra, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Státní zástupce své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle jeho názoru nedošlo k naplnění všech znaků dotačního podvodu a k poškození zájmů Evropské unie.

Již dříve, konkrétně na začátku září, se objevily informace o tom, že státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Po rozhodnutí Jaroslava Šarocha vedoucí státní zástupce zjišťoval, jestli je změna zákonná a důvodná.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by na pozadí farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného stíhání čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé.