Zeman vysvětlil, proč odmítá účast na veřejných akcích k 30. výročí sametové revoluce. Prý za to může fašistická úderka

„Byly to krásné dny, rád na ně vzpomínám, a možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě zase objeví ta dle mého názoru fašistická úderka Kaputin, která bude házet květiny do odpadkových košů,“ řekl Zeman k výročí listopadu 1989 v nedělním pořadu S prezidentem v Lánech.

Minulý rok 17. listopadu proudily Prahou tisíce lidí, kteří volali po demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Jeden z aktivistů ze skupiny Kaputin tehdy vyhodil do koše květiny, které na Národní třídě položili premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura. A stejně dopadly i květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem.

„Právě proto, že je to 30. výročí, tak ho budou oslavovat především ti, kteří na té Letné vůbec nebyli. A já se tomu samozřejmě nedivím, takový je život. Zavzpomínám si doma, zapálím svíčku, a protože to byla snad nejkrásnější, nejzajímavější a také tak trošku nejdramatičtější fáze mého života, tak budu rád, že prošla dobře. Že teď každý, kdo chce demonstrovat, si může vyjít na Letnou a nic se mu nestane,“ řekl Zeman.

Nejvyšší představitel země dále zopakoval i myšlenku, že útok policejních složek na studentskou demonstraci 17. listopadu 1989 nepovažuje za masakr. Masakrem je totiž podle něj pouze událost, kde je velké množství mrtvých.

„Obecná definice masakr je případ, kdy je spousta mrtvých, na tom bychom se měli asi shodnout. Já jsem na té Národní třídě byl, pak jsem se tedy se svou tehdejší přítelkyní byl schovat do Mikulandské ulice, kam část demonstrantů zabočila. Takže jsem neviděl ten střet přímo na Národní třídě, Mikulandská je takhle kolmo, jestli si vzpomínáte,“ dodal Zeman.

Máme spoustu šťastných lidí, ale jako země jsme něco důležitého utrpěli

Na události roku 1989 dříve zavzpomínal také mediální analytik a bývalý člen Rady Českého rozhlasu Štěpán Kotrba. Bývalý člen KSČ, KSČM a ČSSD vyjádřil alternativní názor na sametovou revoluce. Uvedl totiž, že samotné události považuje spíše za státní převrat, nikoli za revoluci. Na otázku, zda se něco od té doby změnilo a my jsme už dnes „jinde“, nebo zda můžeme dnes pozorovat jisté paralely s tehdejší situací, odpověděl bývalý komunista, že jsme jako země mnohé utrpěli.

„Víte, možná, že máme spoustu šťastných lidí, možná, že máme daleko bohatší lidi, ale jako země jsme utrpěli, už nejsme Československo. Nechali jsme si rozbít stát. Nechali jsme si ho rozkrást, nechali jsme si vnutit představu, že jinak to nejde. To je špatně,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

„(…) Ale teď 30 let – výročí; ti komunisti měli 40 let na to, aby tu zemi zdevastovali. No jo, ale kolik továren, kolik přehrad, kolik mostů, kolik sídlišť jsme postavili my v rámci toho rozvinutého kapitalismu bez přívlastku za 30 let? Až si na tuhle otázku každý z nás odpoví poctivě, a nemusí to zveřejňovat, tak pak můžeme soudit,“ vyzval k zamyšlení Kotrba.