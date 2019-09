Zeman promluvil o telefonátu s Gottem i o bombardování Srbska: Žádné bombardéry jsem neposlal, udělalo to velení NATO

Gott a vyznamenání

V pořadu Blesku zaznělo, že prezident nemá v plánu udělit několikanásobnému Zlatému slavíkovi Karlu Gottovi vyšší státní vyznamenání v letošním roce, protože by si ho zpěvák nemohl přijít převzít.

„Mistr Gott nevychází z domu a vyznamenání, které se odehrává ve Vladislavském sále, by mu nemohlo býti dopřáno, právě kvůli tomu, že má leukémii,“ argumentoval prezident.

A právě proto, že je zpěvák nyní omezen svou nemocí, chce mu vyznamenání předat až příští rok. Nicméně, na dotaz, zda se prezident snažil být v kontaktu s Gottem, řekl:

„On mi dokonce sám zavolal a poděkoval mi za dopis, který jsem mu napsal. A dohodli jsme se, že ho pozvu i s Ivankou a oběma dcerami tady do Lán.“

​Závěrem pak prohlásil, že doufá, že se zpěvák uzdraví, jako se uzdravil i z předchozích nemocí. „Bude mi ctí ho příští rok vyznamenat,“ doplnil.

Bombardování Srbska

Další dotaz, který čtenáři Blesku prezidentovi položili, směřoval k bombardování Srbska na konci 90. let minulého století. Konkrétně se otázka týkala toho, proč tehdejší vláda, v níž Zeman tehdy působil, něco takového dovolila. Čtenář tak Zemana z tohoto činu prakticky obvinil.

„Žádné bombardéry jsem neposlal, ale udělalo to velení NATO. Ovšem je pravda, že potřebovalo souhlas všech členských států,“ začal vysvětlovat tehdejší situaci prezident.

Prozradil ale také, že Česko bylo tehdy jednou ze zemí, která se k tomuto kroku moc neměla.

„My jsme tehdy byli asi tři neděle novým členem NATO, a i když se k nám nikdo nepřidal, tak jsme byli poslední, kteří pořád váhali, jestli ten hlas dát,“ řekl Zeman.

​Nakonec tedy na bombardování došlo. „Dostali jsme ujištění, že zasaženy budou jenom vojenské cíle. Mohu konstatovat, že toto ujištění nebylo splněno,“ prohlásil závěrem.

Dotaz čtenáře na Srbsko padl poté, co Zeman tuto zemi navštívil. Tehdy prohlásil, že danou zemi má rád, ale nemá rád Kosovo. To by si přál, aby Česko oduznalo.

Témata pořadu

Tématem pořadu se stalo například udělení abolice premiérovi Andreji Babišovi. Český prezident totiž prohlásil, že využije svého práva abolice, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo. Dodal však, že doufá, že takový krok z jeho strany nebude potřeba.

Dále hovořil i o Ursule von der Leyenové či o tom, jak plánuje oslavit své narozeniny a co by si k nim přál. Dále prozradil, proč se nezúčastní veřejných akcí a oslav u příležitosti výročí 30 let od sametové revoluce. Řeč přišla také na pozemek, který nedávno koupil a na kterém má v plánu začít stavět, a na mnohé další.

​Gottova nemoc

Několikanásobný držitel Zlatého slavíka se už v minulosti potýkal s vážnou nemocí. Nad tou se mu ale naštěstí podařilo zvítězit a mohl tak dál užívat života. Nedávno však přišla smutná zpráva. Karel Gott onemocněl akutní leukémií a v současné době podstupuje ambulantní léčbu ve Všeobecné nemocnici v Praze. Veřejnost už dříve pochybovala o slavíkově zdraví. Mohla za to výměna krve, pohublost Gotta i bledost. Osmdesátiletý Karel Gott nyní sám přiznal, že trpí myeloidní leukémií.

„Před čtyřmi lety jsem pro agresivní nádor podstoupil velmi intenzivní léčbu, která vedla k jeho úplnému vymizení. Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu,“ prozradil zpěvák.

Karel Gott se opět nevzdává a pravidelně dojížděl na výměnu krve. Navzdory úsilí lékařů i zpěváka ale choroba prozatím vyhrála. Na sociálních sítích ho jeho věrní fanoušci zahrnují milými zprávami, v nichž mu přejí pevné zdraví a hodně sil.