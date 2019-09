Ivo Strejček pálí ostrými: Čaputová s Jourovou chtějí rozvrátit V4 a chvilkaři by už měli dát české společnosti pokoj

Strejček popsal současnou situaci, ve které se ocitli aktivisté hnutí Milion chvilek pro demokracii. Zdůraznil přitom, že jejich hlavní požadavek, kterým bylo Česko bez trestně stíhaného premiéra, byl splněn. Podle něj se tak dostali do „prekérní“ situace.

„Nejprve svolávali demonstrace na podporu nezávislosti české justice, proti ministryni spravedlnosti Benešové, proti Babišovi i prezidentovi Zemanovi a teď, když si státní zástupce a jeho nadřízení počínají zjevně zcela nezávisle, bude muset Milion chvilek asi svolat demonstrace, že takhle nezávislou nezávislost si přece jen nepředstavovali,“ uvedl politik s tím, že ale nemá strach o náplň jejich aktivit, protože podle něj určitě najdou nová témata. Dodal také, že si přeje, aby se chvilkaři „smířili s rozhodnutím státního zástupce a dali české společnosti už konečně pokoj“.

Dále se Strejček dotkl zprávy o jmenování Věry Jourové místopředsedkyní Evropské komise pro kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a pro transparentnost. Podle něj jsou šance na to, že politička pro Čechy získá silné ekonomické portfolio, jak řekl premiér Babiš, nadsazené.

„Totiž každý, kdo se stane eurokomisařem, musí povinně zapomenout, ze které členské země pochází,“ uvedl a doplnil, že představa o nějakém „silném“ portfoliu vhodném pro Českou republiku je nesmyslná.

Politik také vyjádřil pochybnosti o tom, jakým evropským hodnotám se bude Jourová přesně věnovat.

„Jaké to vůbec jsou hodnoty? Abychom každý z nás produkovali méně CO2? Abychom si do bytu přibrali pár migrantů, které nám z Německa povinně přerozdělí? Abychom si zvykli na to, že rodina už není tatínek a maminka? Že se společnost přestane dělit na muže a ženy? Že máme umírat hrůzou z „klimatické nouze“ a klanět se jakési blouznivé Švédce? Že máme hodit do kanálu klíče od našich aut a jezdit na koloběžkách?“ ptá se.

Na otázku, čím bude Věra Jourová na nové pozici přínosná Čechům, Strejček odpověděl, že absolutně ničím.

„Zmizí v oné ohromné prosklené budově Evropské komise v Bruselu a bude nám odtamtud sem tam posílat povýšené výstrahy evropských morálních gigantů. České republice bude „svědomitým“ plněním svého úkolu pouze škodit,“ vysvětlil svůj postoj a také připomněl, že cílem a smyslem Jourové bude přece aktivně pracovat na zhoršení vztahů ve V4. Uvedl rovněž, že už se na tom dost podílela „euro-německo-nadšená“ slovenská prezidentka Čaputová.