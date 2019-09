Premiér Babiš je v USA a vystoupí s projevem na Valném shromáždění OSN

Ve složení české delegace je navíc ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. V New Yorku se k české skupině připojí i ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Projev na 74. zasedání Valného shromáždění OSN a schůzky s prezidenty

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš ve středu 25. září vystoupí s projevem v rámci všeobecné rozpravy 74. zasedání Valného shromáždění OSN.

Ve Spojených státech amerických premiéra Babiše čeká i účast na klimatickém summitu a summitu OSN k udržitelnému rozvoji.

Na okraj Valného shromáždění má Babiš v programu také řadu bilaterálních jednání. Setká se například s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a lídrem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem.

„Premiér Babiš představí také nové tři dobrovolné závazky naší země na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj - tzv. SDG summitu. Česká republika je v letošním SDG Indexu, který hodnotí všechny země OSN podle pokroku v dosahování rozvojových cílů, na 7. místě, a chce svým příkladem podpořit i ostatní,“ uvádí se na webu Úřadu vlády České republiky.

Návštěva Bílého domu

V úterý 24. září se premiér Babiš s chotí zúčastní recepce prezidenta USA Donalda Trumpa. S americkým prezidentem předseda vlád jednal 7. března, tehdy se oba politici bavili především o spolupráci v obraně, kyberbezpečnosti či energetice.

Česko jako inovativní země

„V rámci dalších diskuzních fór i doprovodného programu s americkými podnikateli pak premiér Babiš bude prezentovat Českou republiku jako inovativní zemi rozvíjející nejmodernější technologie – The Country for the Future. Premiér povede jednání s americkými investory a navštíví prostory CzechAcceleratoru v New Yorku, který se zabývá podporou českých technologických start-upů. Navštíví rovněž přední newyorskou univerzitu CornellTech zaměřenou na technologické obory, kde bude jednat o možné spolupráci s ČVUT,“ uvádí se ve zprávě na webu Úřadu vlády České republiky.

Andrej Babiš kromě New Yorku navštíví i Boston, kde ho čeká návštěva několika pracovišť v Massachusetts Institute of Technology.

Program:

Pondělí, 23. září 2019

10.00 - účast na zahájení Klimatického summitu

12.00 - projev na Concordia Summitu

15.00 - účast na druhé části Klimatického summitu

16.00 - návštěva CzechAcceleratoru

19.00 - setkání s americkými investory (U.S. Chamber of Commerce)

Úterý, 24. září 2019

09.00 - účast na na zahájení 74. zasedání Valného shromáždění OSN

11.30 - návštěva univerzity CornellTech

15.00 - účast na zahájení Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VS OSN (tzv. SDG Summit)

16.30 - jednání s prezidentem Ukrajiny V. Zelenskym

17.00 - jednání s premiérem Arménie N. Pašinjanem

19.00 - účast na recepci prezidenta USA

08.30 - setkání se zástupci amerických investorů ACEBA

10.15 - vystoupení na Bloomberg Global Business Forum

13.15 - jednání s prezidentem Turecka R. Erdoganem

15.00 - projev na Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VS OSN (tzv. SDG Summit)

17.50 - jednání s generálním tajemníkem OSN Guterresem

21.00 - vystoupení v rámci všeobecné rozpravy 74. zasedání Valného shromáždění OSN (čas vystoupení se může změnit)

Čtvrtek, 26. září 2019

09.30 - návštěva pracovišť v Massachusetts Institute of Technology v Bostonu

13.00 - setkání s americkými investory (AIM International Business Council)

14.45 - návštěva Thermo Fisher Scientific Labs

17.00 - návštěva GE Global Research Center v Schenectady

Pátek, 27. září 2019

09.00 - návštěva Muzea Ground Zero