„Maláčová objevila Ameriku.“ O vyloučených lokalitách mluvíme již dávno, zlobí se Okamura

Minulý týden ministryně Jana Maláčová sdílela na Facebooku příspěvek, ve kterém mluví o své návštěvě vyloučené lokality v Ústí nad Labem.

„Dneska to na ‚sweet dreams‘ nevypadá… Ale co je jedna noc proti všem, které tady tráví starousedlíci? Proto se do 15 opatření proti chudobě musí zapojit všechna ministerstva a Hygiena má pravidelně kontrolovat i nepořádek! Zároveň ti, kdo berou dávky, musí hledat práci a posílat své děti do školy. Všichni a přece děti nejvíc! si zaslouží lepší startovací čáru a šanci na lepší život,“ uvedla ministryně minulý týden.

„Objevila Ameriku“

Lídr SPD Tomio Okamura na tento příspěvek včera zareagoval a oznámil, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD objevila Ameriku.

„V souvislosti s ‚vyloučenými lokalitami‘, kde žijí nepřizpůsobiví, řekla, že jsme ‚krátce před tím, než tam začnou občanské nepokoje‘ a že ‚pokud ti lidé, kterých se to týká, nebudou chodit do práce, jejich děti nebudou chodit do školy a pokud nebudou platit hygienické standardy, které budou důsledně vymáhány, tak se situace nezlepší‘. Proč tedy Maláčová nerealizuje dlouhodobé návrhy SPD a nesebere sociální dávky těm, kteří dlouhodobě odmítají jakoukoli práci a proč nepodpoří zastropování dávek na bydlení, které zneužívají majitelé ubytoven? Za hnutí SPD říkám, že podporovat musíme pracující rodiny, a nikoliv rodiny, kde se odpor k práci, vzdělání a dobrým mravům dědí jako součást životní strategie,“ uvádí na začátku příspěvku Okamura.

Jiná životní strategie

Okamura nadále pokračuje, že SPD nepřizpůsobivým nekompromisně nabízí jinou životní strategii, než je poflakování a parazitování. Tou podle SPD je respektování práva, a práce za spravedlivou mzdu. „Pokud v tom někdo vidí z naší strany projevy nenávisti, xenofobie nebo rasismu, měl by jít zaklepat na dveře nejbližšího blázince. Pokud někdo říká, že lidé mají právo nepracovat, když nechtějí, mohu s tím souhlasit, ale dodám, že v tom případě nemají nárok na komfort hrazený z daní těch, kteří poctivě pracují a podnikají,“ pokračuje politik.

Všichni proti SPD

Tomio Okamura dodává, že SPD předkládá konstruktivní návrhy řešení, ostatní strany to ale blokují.

„Poslanci vlády ANO, ČSSD a KSČM ve Sněmovně NEPODPOŘILI návrh zákona z pera SPD ohledně pomoci lidem v dluhových pastech! SPD navrhuje, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Prosazujeme také zestátnění exekutorů,“ stěžuje si politik a navrhuje řešení.

Na závěr se Tomio Okamura ptá, čí zájmy hájí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM?

„Obyčejných lidí nebo lichvářů a exekutorů? Vládní strany to dělají fikaně - jakoby navrhují malé dílčí změny, aby zamaskovaly fakt, že odmítají skutečné systémové řešení problému. A tím se snaží obalamutit občany, že jakoby něco dělají. Opak je však pravdou a systém se nemění,“ ukončil svůj příspěvek Tomio Okamura.

Okamura zaútočil na ČT

Tomio Okamura také nedávno zaútočil na Českou televizi, když uvedl, že koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas mají být zrušeny. Organizace by se podle něj měly stát státními příspěvkovými.

Podle politika Česká televize prosazuje propagandu, kterou Okamura označuje za nechutnou a sluníčkářskou. Tato propaganda se podle něj týká Evropské unie, multikulturalismu, otázky imigrace a Ruska.