„Kladete nesmyslné otázky, dělejte si srandu z někoho jiného.“ Babiš poslal jasný vzkaz o abolici

Poté, co bylo zastaveno stíhání premiéra, prezident poznamenal, že v případě zrušení tohoto rozhodnutí využije práva abolice. V pondělí 23. září Andrej Babiš pro média zopakoval své stanovisko k dané věci.

V pátek 13. září 2019 státní zástupce v Praze, Mgr. Martin Erazím, zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo, včetně premiéra, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Následně Miloš Zeman prohlásil, že v případě zrušení rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo využije svého práva abolice a nařídí, aby trestní stíhání bylo zastaveno.

Další den Andrej Babiš přišel s výrokem, že Zemanovo vyjádření bylo zbytečné, jelikož dle jeho slov něco takového ani nemůže nastat. „Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici,“ dodal.

K věci na dotazy médií premiér v neděli 22. září uvedl: „Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti.“

Dnes se portál Novinky opakovaně zeptal premiéra, zda přijme prezidentovu milost a pokud ne, jestli nezmění názor, jako to udělal prezident Miloš Zeman, který dříve deklaroval, že by premiérovo trestní stíhání nezastavil.

„Jasně jsem řekl, že bych abolici nepřijal,“ řekl.

„Kladete nesmyslné otázky, dělejte si srandu z někoho jiného,“ dodal premiér.

Miloš Zeman před loňskou volbou prezidenta v České televizi prohlásil, že trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo nezastaví. Nyní prezident názor změnil.

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ vyjádřil svůj názor Zeman.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by na vytváření farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného čelila stíhání i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.