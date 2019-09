Dnes začíná klimatický summit OSN. Babiš se ho zúčastní, ale na rozdíl od jiných na něm odmítl promluvit. Víme proč

V pondělí 23. září se má konat klimatický summit OSN, který svolal generální tajemník OSN António Guterres. Summit proběhne v sídle OSN v New Yorku a zúčastní se jej mnoho zástupců států, včetně českého premiéra Andreje Babiše. Ten bude sice přítomen na samotném zahájení, ale nepromluví na něm. Prozradil pro portál Novinky.cz, proč.

Projev Babiše na summitu?

Uvádí se, že na summitu vystoupí s projevy asi sto lidí, a to včetně zástupců menších států. Týká se to i slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která rovněž dostane slovo. Český premiér ale na akci nepromluví.

Původně bylo za důvod uvedeno to, že během dne vystoupí na jiné akci. Konkrétně je řeč o fóru Concordia Summit, kde má premiér přednést projev o českých inovačních strategií. Cílem daného fóra je propojit vlády, podnikatele a neziskové organizace při hledání řešení globálních otázek. Na dané akci vystoupí s projevy více než tři sta řečníků, mezi nimiž bude i bývalý předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Řeč pronese také americká ministryně dopravy Elaine Chaová, americký ministr obchodu Wilbur Ross jr., ředitel Uberu Dara Khosrowshani, libanonský premiér Michel Aún nebo poradkyně amerického prezidenta Kellyanne Conwayová či prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

​Babiš však k věci dodal, že tuto možnost odmítl, jelikož nechtěl přistoupit na to, aby výměnou za možnost vystoupit pronášel sliby.

„Můj projev nikdy nebyl v plánu. (...) Nechtěl jsem vystoupit výměnou za nějaké ambiciózní klimatické sliby, na rozdíl od některých jiných států, které dnes na rozdíl od České republiky neplní ani klimatické závazky z Pařížské dohody,” řekl k věci.

Narážel tím na výzvu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který pronesl, že letos bude konference o činech, nikoli jen o slovech. V této souvislosti poté dodal, že vystupující na rozdíl od ČR neplní závazky z pařížské klimatické konference a budou slibovat další, i když vědí, že je nesplní.

„My se chováme zodpovědně a jako jedna z mála zemí, které dohodu podepsaly, ji plníme,” sdělil.

Řečníci na konferenci OSN

Podle informací budou na zmiňované konferenci hovořit nejen vůdci velkých a významných zemí, jako německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron či britský premiér Boris Johnson, ale také zástupci zemí, které se ve velkém zajímají o ochranu ovzduší. K nim můžeme zařadit například Dánsko, Finsko, Norsko nebo Nový Zéland.

Na summitu vystoupí i zástupci zemí, které se dosti podílejí na znečištění. Zmínit můžeme například indického premiéra Nárendru Módího či indonéského viceprezidenta Jusufa Kallu. Přítomny budou i menší země, které jsou nyní ohroženy zvednutím hladin oceánů.

Jedním z řečníků bude také Zuzana Čaputová. Slovenská prezidentka promluví o přechodu od uhlí k čisté energii v bloku, kde vystoupí představitelé Fondu pro čistý vzduch, společnosti Orsted a energetické společnosti Iberdrola.

Uvádí se, že konference o klimatu se za ČR zúčastní český ministr životního prostředí Richard Brabec.

Lajčák o vystoupení Slovenska na summitu

K věci se vyjádřil i slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák. Ten připomněl, že možnost vystoupit na klimatickém summitu s proslovem nemá každá hlava státu – ze zemí EU ji dostane totiž pouze polovina.

Lajčák na Valném shromáždění doprovází prezidentku Zuzanu Čaputovou, která právě na klimatickém summitu vystoupí. Za tuto možnost je Lajčák velmi rád.

„Je to na jedné straně potvrzení našeho zájmu o toto téma a našeho uvědomění si důležitosti tohoto tématu, ale zároveň je to i potvrzení toho, že Slovensko má cveng v OSN,“ řekl.

Ministr také prohlásil, že je před summitem cítit jisté očekávání, že by mohl být zlomovým momentem.

„Dnes neplníme naše závazky, nedaří se nám zastavit oteplování planety, spíše naopak, ten proces pokračuje," upozornil s tím, že pokud nedojde ke změně, pak následující generace dostanou planetu v mnohem horším stavu.

Také si dle něj Slovensko osvojilo klimatické téma zejména tím, že se jako jediná země Visegrádské čtyřky přihlásilo k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Summit OSN o klimatu

Hlavním tématem letošní Valné hromady OSN jsou klimatické změny, kterým se bude věnovat samostatný summit v pondělí, den před začátkem všeobecné rozpravy. Stěžejní motto pondělní konference OSN o klimatu je následující: „Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát.“

Iniciátor summitu, generální tajemník OSN Guterres, se domnívá, že světoví lídři na akci představí nové závazky a opatření zaměřené na snížení emisí.

„Řekl jsem světovým vůdcům, aby nepřijížděli s líbivými projevy, ale s konkrétními závazky,“ řekl šéf OSN.

Guterres již v minulosti vyzval představitele států, aby představili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Podle plánu by mezinárodní společenství mělo do roku 2030 snížit emise o 45 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.