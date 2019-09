Noví inkvizitoři: Trikolora o pronikání genderové ideologie k českým dětem

„Ještě před pár lety jsme si klepali na čelo, když jsme četli bizarní zprávy z Německa, Švédska či Velké Británie, které se týkaly uplatňování genderové ideologie v jeslích, školkách a školách. Doba pokročila a tyto pokrokářské tendence se už projevují i u nás,“ napsala na svých sociálních sítích Zahradníková.

Politička tak komentovala připravované změny, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí chce přejmenovat dětské skupiny na jesle. Díky tomu vznikne široká možnost pro vstup genderových ideologií do výchovy českých dětí.

Jeslí se totiž, na rozdíl od dětských skupin, týká takzvaný Plán péče a výchovy, který je oficiální částí Příručky, jež se nachází na internetu Ministerstva práce a sociálních věcí. Metodiky výchovy dětí v jeslích ale vychází z genderových teorií, píše Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Podle jejích slov pronikají genderové teorie do výchovných plánů zcela mimo pozornost české veřejnosti.

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí vyžaduje, podle názoru Jochové, čtení pohádek i z jiných kulturních okruhů a s „různými modely rodiny“, dále vyzývá k potírání předsudků o mužích a ženách a bourání stereotypů o rolích muže a ženy. Specifické instrukce se údajně týkají i hraček, jejichž výběr nesmí dívky a chlapce rozdělovat.

„Povstali noví inkvizitoři, kteří s revolučním zápalem bojují proti tomu, aby byly nejmenší děti oslovovány "ten či ta". Zakazují číst pohádky, kde je jasně rozdělená role muže a ženy. Nabádají k tomu, aby byly děti od útlého věku poučovány o tom, že rodinu tvoří i dvě maminky či dva tatínkové. Dokonce chtějí i vybírat "vhodné" hračky,“ komentuje genderovou ideologii Zuzana Majerová-Zahradníková.

Podle názoru přední osobnosti Trikolóry nepatří genderové ideologie do škol. To, že se genderové ideologie vtírají do zařízení s dětmi v tichosti, je podle názoru političky úmysl. Česká veřejnost by je totiž jednoznačně odmítla.

„Jak píše předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová, genderovou ideologií ovlivněná metodika je protlačována už i českými úřady. Bez veřejné diskuze, v naprosté tichosti. Jde bezesporu o záměr. Autoři těchto nesmyslů dobře vědí, že by je česká veřejnost striktně odmítla. Genderová ani jiná ideologie do jeslí, školek a škol nepatří!“ uzavřela svůj post Majerová-Zahradníková.

Absurdita genderových ideologií

Jochová ve svém textu publikovaném na stránkách Českého rozhlasu konstatuje, že genderové ideologie se zcela odcizily exaktním vědám a dovádějí své výmysly do naprosté absurdity.

„Genderová ideologie se úplně oddělila od exaktních věd a svůj boj proti biologickému pohlaví dotahuje ad absurdum. Některé genderové ideoložky už nejsou ochotny připustit ani to, že biologické rozdíly v pohlaví skutečně ovlivňují lidské chování a chtějí vychovat nového člověka už od jeslí. Ty děti ale nejsou jejich,“ píše předsedkyně Aliance pro rodinu.

Na absurditu genderových teorií ukazují i mnozí současní i bývalí čeští politici. Jedním z nich je bývalý prezident Václav Klaus, který v minulosti prohlásil, že ve společnosti je velká poptávka po „zdravých“ politických silách reprezentujících „normálnost“.

Proti genderovým teoriím ostře vystupují také poslanci SPD a někteří další členové parlamentu.