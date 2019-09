Zpěvák Ondřej Hejma pálil metafory na vedení Prahy. Hádejte, kdo je golemem a kdo skončil jako protekční spratek roku

Minulý týden se hodně diskutovalo o nedohodě pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s premiérem Andrejem Babišem. Ta se týkala výstavby úřednické čtvrti na pozemcích hlavního města v Letňanech. Hřib si stojí za tím, že k tomu, aby Praha přistoupila na převod pozemků v Letňanech, kde chce premiér vybudovat vládní čtvrť, má město stále tři základní podmínky. Chce, aby došlo k dostavbě Pražského okruhu, aby stát vyčlenil 60 miliard na stavbu městského okruhu a 8,5 miliardy na stavbu nemocnice, a to právě na pozemcích v Letňanech. Babiš po schůzce uvedl, že jednání s Hřibem jsou traumatizující a hodlá primátora obejít a obrátit se na další radní.

Hejma v pořadu Podtrženo, sečteno navíc srovnal chování primátora Hřiba s chováním golema, který všechno ohromnou silou rozmlátí.

„S Čínou se vypořádal během týdne, s nimi to vyřídil hned, a teď se vrhnul na Babiše, a teď: ‚Já mám ty pozemky v Letňanech a ty máš ten Agrofert.‘ Určitě se tam hezky hádali,“ uvedl.

Podle něj to politicky vypadá tak, jako by si Piráti vybrali Babiše za svého protivníka, protože se chtějí pasovat do role šéfa opozice. Hejma ohodnotil strategii Pirátů tak, že „budou lovit ve vodách toho chřadnoucího demobloku, u těch ‚stanařů, topkařů i ódéesky, tam budou lovit nové voliče, jakožto jediná opozice, která je schopná Babiše porazit“. A dodal, že střetů z tohoto důvodu bude přibývat.

Moderátor Xaver Veselý na to přidal informaci z kuloárů, že se předseda Pirátů Ivan Bartoš pražskému golemovi chystá odebrat šém.

„To se pořád proslýchá, ale pořád se to neděje, on řádí jak černá ruka, tuhle byla nějaká koaliční krize na Praze 5 a on tam prý v noci vlítnul a všechno to postavil do latě, takže on je, jak říkám, takový golem, rozmlátí všechno, ale může to být i hraný,“ dodal.

Dále se tento český zpěvák vyjádřil také ke kauze sochy maršála Koněva, protože je to pro něj „srdečné téma“, jelikož se v Praze 6 narodil a dlouho tam bydlel.

„Musel jsem se hrozně smát, když jsem slyšel, že socha byla trnem v oku obyvatelům Prahy 6, že trpěli, v noci nespali, mlátili pěstičkama do polštáře. Já jsem chodil na gympl do ulice, která, když jsem se narodil, se jmenovala Žukovova, patnáct let na to se z ní stala Velvarská, pak přijely tanky, rázem to byla Leninova a dneska je to Evropská,“ zakončil příběh Hejma s tím, že obyvatelé Dejvic jsou velice dobře zvyklí na změnu symbolů a soše Koněva se říkalo prodavač květin.

"Můj děda bojoval po boku pravě ruských vojsk." Proč se aktivista Šulc připoutal k soše Koněva https://t.co/Ndc0A8pk3m



© REUTERS / David W Cerny pic.twitter.com/JeIAGLVRCv — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 18, 2019

Uvádí také, že doteď toto téma nikoho nezajímalo, ale až nyní starosta bouchl do stolu.

„Je to zviditelňování, je to píárko, budou volby, TOPka je na huntě, tak on se prostě snaží, ale nakonec podle mě skončí spolu s Pavlem Novotným v soutěži Protekční spratek roku,“ shrnul Hejma své dojmy.

Hejma je rovněž přesvědčen o tom, že přesunutí sochy vůbec nenastane. Když se ale zamyslel nad tím, co by ji mohlo nahradit, navrhl sochu generála Richarda Tesaříka – Hrdiny Sovětského svazu a otce bratrů Tesaříkových, kteří založili skupinou Yo Yo Band.

„Navíc tam generál Tesařík chodil do hospody U topolu, hned za rohem, takže je to milovaný člověk dejvičákama. Je to válečný hrdina, šel s Rudou armádou do konce, prostě generál Yo Yo Band,“ dodal Hejma.