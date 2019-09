Okamura si nebere servítky: ČSSD předvádí totální nekompetenci v přímém přenosu

Šéf SPD Tomio Okamura se na svém profilu na Facebooku ostře pustil do ČSSD. Daná strana totiž podle něj „předvádí totální nekompetenci v přímém přenosu“, jak píše v úvodu svého postu. Proč si to český politik myslí?

Okamuru zvedlo ze židle to, že závěrečný účet ministerstva práce a sociálních věcí, které dlouhodobě řídí právě ČSSD, za loňský rok obsahoval nepřesnosti ve výši 12,4 miliardy Kč. Jak uvádí na Facebooku, tento fakt zjistila prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nebylo to ale prý zdaleka vše.

„(Prověrka, pozn. red.) odhalila rovněž chyby resortu ve vnitřní kontrole. ČSSD nás bude obviňovat z extremismu, přitom sama nedokáže spravovat stát a jeho finance! Ať si pan Hamáček a paní Maláčová zametou před vlastním prahem. Kdyby takto hospodařili v běžném zaměstnání, byli by ihned vyhozeni pro neschopnost a pohnáni k úhradě škody!“ vztekal se politik.

Dále se politik vyjádřil k návrhu zákona z pera SPD o přímé hmotné odpovědnosti všech, kdo hospodaří s veřejnými penězi, a to včetně nejvyšších politiků. Ten podle Okamurových slov leží ve Sněmovně již rok. A vypadá to, že pro to má šéf SPD jasné vysvětlení.

„Tady vidíte důvody, proč nám ho vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM blokuje. Kolik ještě způsobí sociální demokraté škody za kývání premiéra Babiše? Normální občan bývá mnohdy popotahován kvůli pár korunám, ale ministrům pochybení v řádu miliard projde! Jak je to možné a jak to, že nikdo není volán k zodpovědnosti?“ hořekuje.

Jednání poslanců pak přirovnává k tomu, co by se stalo, kdy se člověk dopustil takového prohřešku v účetnictví firmy. „To byste viděli, co by finančák provedl! A kdybyste byl účetní, majitel firmy by vás na hodinu vyrazil. Ale ministři, to je holt jiná kategorie. Jim projde vše...“ myslí si.

O jaké nesrovnalosti šlo?

Podle informací se jisté nesrovnalosti v závěrečném účtu měly týkat rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky.

„V rozvaze MPSV nevykázalo zálohy poskytnuté formou dotace za téměř 7,2 miliardy korun. V příloze kontroloři vyčíslili nedostatky u některých podrozvahových účtů na dvě miliardy korun,“ cituje Okamura NKÚ.

Zároveň poukázal na to, že nebyly vykázány ani pohledávky z roku 2016 v hodnotě 2,9 miliardy.

Trestní oznámení

Mimo jiné Okamura připomněl, že Nejvyšší kontrolní úřad podal i dvě trestní oznámení, a to v souvislosti se špatným hospodařením Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„NKÚ se při svém šetření soustředil na období mezi lety 2013–2018, kdy stáli v čele resortu tohoto ministerstva zástupci ČSSD. Nejdéle, téměř čtyři roky, jej řídila Michaela Marksová,“ napsal.

Stejně tak mělo prý „MPSV totálně selhat například při budování IT systému pro výplatu dávek“. „Dopustilo se porušení rozpočtové kázně za víc než 172 milionů korun. Každý měsíc přichází Česká republika kvůli Marksové a jejím kolegům o přibližně 30 milionů korun měsíčně!“ konkretizoval situaci politik.

Podpořte SPD, vyzývá Okamura

Lídr strany hlásá, že právě pro takové případy prosazuje SPD odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost.

„Oba zákony jsme již do Sněmovny podali, ale vláda hnutí ANO s ČSSD a další strany nám tyto naše návrhy stále blokují… Přitom bychom za chybějící peníze mohli snadno zvýšit důchody nebo podpořit pracující rodiny s dětmi. Proto Vás žádám o co největší podporu SPD v dalších volbách, abychom měli ještě větší sílu,“ vyzývá voliče.

Závěrem pak poukazuje na to, že chyby ministra, které stojí občany ČR desítky milionů korun měsíčně, nelze přejít mávnutím ruky. „Velká škoda, že NKÚ nekonal dříve. Marksová byla ministryní do prosince 2017 a je otázkou, jestli ponese za své jednání odpovědnost. Tu by měl přiznat také premiér Babiš, jehož vlády je ČSSD součástí,“ řekl Okamura.

Dodal také, že v případě, že ministři neponesou za své resorty přímou osobní hmotnou odpovědnost, budou desítky a stovky milionů korun i nadále mizet v nenávratnu. „Ty peníze přitom potřebujeme pro děti v dětských domovech, seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatelstva, kterým stát musí pomáhat,“ ukončil svůj post.

Reakce na sociální síti

Lidé na Facebooku Okamurovi většinou vyjadřovali podporu a souhlasili s tím, co v postu napsal.

„Už dávno měla být prosazena odvolatelnost a odpovědnost politiků podle návrhu SPD. Jenže to by si spousta politiků podřezala vlastní větev. Je nutné je vyházet od těch koryt, ale potřebujeme širší podporu SPD. Můj hlas máte,“ podělil se o svůj názor jeden z uživatelů.

Jiní lidé psali, že „s cizími penězi se vždy hospodaří lépe“. Několik jedinců pak situaci vzalo s humorem a svůj názor vyjádřilo vtipnou rýmovačkou: „Kudy chodil, tudy krad – sociální demokrat.“

A někteří si neodpustili komentáře přímo na adresu ČSSD: „Myslel jsem, že po Sobotkovi v čele ČSSD, už nemůže být hůř. Bohužel, mýlit se je lidské.“

Další pak podotýkali, že je škoda slov komentovat to, co se dnes děje v politice. „Čím víc poslanců a politiků, tím větší bordel bude,“ myslí si další uživatel.