Češi vidí ve funkci svého premiéra Babiše. Fiala, Hamáček a Klaus ml. také mají šanci

20 procent oslovených si myslí, že nejlepším premiérem by byl právě ten stávající. 12 procent dotázaných by ideálního premiéra vidělo v předsedovi ODS Petru Fialovi. Hned následuje s 11 procenty předseda ČSSD Jan Hamáček. 11 procent také dostal bývalý poslanec za ODS a současný předseda Trikolóry Václav Klaus ml.

„Babišův úspěch je založen hlavně na velké základně jeho podporovatelů. Ti jsou navíc dost často velice přesvědčení, stojí za ním. Lidé také kladou důraz na politiky, které vidí. A každý současný premiér má největší mediální prostor ze všech lídrů,“ uvedl politolog a šéf Phoenix Research Jan Kubáček.

Václav Klaus mladší je podle politologa „výrazný, charismatický“. „Navíc u něj mají lidé velká očekávání, vzhledem k jeho vznikajícímu hnutí. Také je zásadní, jak vystupuje. Energickému lídrovi fandí lidé mnohem více,“ upozornil Kubáček.

Průzkum: Navzdory vládní krizi Babišovo ANO je nadále nejsilnější stranou, podpora však postupně slábne

Pokud by se sněmovní volby konaly v červenci, tak by je opět vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, a to s 28,5 %. Vyplývá to z posledního volebního modelu agentury Median. Jeho podpora se ale postupně snižuje. Druzí by skončili Piráti se 14 %, kteří si oproti červnu mírně polepšili.

Klesající podporu hnutí ANO lze podle autora průzkumu vysvětlit zveřejněním předběžných auditních zpráv Evropské komise ohledně čerpání dotací holdingu Agrofert a údajného střetu zájmů premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. V minulosti Babiš obviňoval některá česká média včetně České televize z toho, že kvůli jejich negativnímu zpravodajství hnutí ANO klesá volební podpora.

Podle agentury Median by pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup do Poslanecké sněmovny, překročily ještě ODS, SPD, ČSSD, KSČM, STAN a KDU-ČSL. Statistická odchylka činí u malých stran plus minus půl procentního bodu a u velkých stran 3,5 %.

Občanské demokraty by v červenci volilo 12,5 % lidí, což je o dva procentní body méně než v červnu. V minulých volbách ODS volilo 11,3 % lidí. Na čtvrtém místě se umístilo hnutí SPD, které by stejně jako v červnu volilo devět procent lidí. V roce 2017 ale získalo 10,6 % hlasů.