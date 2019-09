Foldyna: Lidé, kteří chodí po Václavském náměstí s pavím pérem zapíchnutým do zadku, velmi vážně ohrožují naše rodiny

Na začátku rozhovoru Foldyna okomentoval hlasování o vyloučení z řad ČSSD. Poslanec uvedl, že je rád, že ustál hlasování. Smetana připomněla jeho slova o tom, že sociální demokracie je mrtvá, a zeptala se, proč je rád, že zůstal v mrtvé straně. Foldyna upozornil, že vzhledem k tomu, že sociální demokracii spoluobnovoval v roce 1989, tak má stále naději, i přesto, co teď vidí.

„Ten soud, kdo do ČSSD patří, vždycky rozhodnou voliči. A když se podíváme na ty volební výsledky, soc. dem. měla 3 % v evropských volbách, tak já myslím, že ti, kdo do ní nepatří, jsou ti, kdo s těmi hesly šli do volebního klání. Já jsem s tím nešel, já jsem měl jiné heslo,“ řekl.

Moderátorka se potom vrátila k jeho výroku o „polonahých deviantech s pavím pérem zaraženým v prdeli“, jak Foldyna komentoval pochod Prague Pride. Foldyna trval na tom, že tolerantní je, protože lidé s jinou sexuální orientací se podle něho nevyznačují tím, že chodí s pavím pérem zaraženým v zadku, ale žijí normálním životem. Dodal, že sám nikoho nepronásledoval a pronásledování prohlásil za chybné, ale nepovažuje za nutné se tím honosit. Za důležitou, honoseníhodnou věc označil fungující rodinu, která podle něj v Evropě vymírá, protože státy ji dostatečně nepodporují.

Foldynu málem vyloučili z ČSSD. Stojí sociální demokracie krok od propasti?

Vedení České strany sociálně demokratické se nepodařilo vyloučit poslance Jaroslava Foldynu. Pro vyloučení poslance hlasovala méně než polovina členů předsednictva. Ze strany nebyl vyloučen ani vedoucí ústecké krajské organizace ČSSD Miroslav Andrt.

Jaroslav Foldyna nedávno prohlásil, že by nadále podporoval vládu Andreje Babiše, i kdyby ČSSD odešla. Andrt si rozhněval vedení tím, že jeho krajská organizace před měsícem vyzvala předsedu strany Hamáčka k rezignaci.

„Budu říkat dál, co říkám, protože si myslím, že třicet let v sociální demokracii mi na to dává právo. Já jsem stranu nepřivedl ke třem procentům. Zůstal jsem mezi lidmi, kteří chodí do práce. A kolegové, kteří nevědí, kudy se leze do fabriky, mluví o obyčejných lidech a jedou se jednou vyspat do nějakého sídliště nebo mluví o zahraniční politice a v zásadě jsou to stále asistenti bývalých poslanců, před těmi nemám důvod se obhajovat,“ cituje portál Idnes slova Foldyny. Poslanec těmito slovy naráží na místopředsedkyni strany Janu Maláčovou (ministryně práce a sociálních věcí) a Tomáše Petříčka.