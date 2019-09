Další Afghánci v kamionu nelegálně přicestovali do Česka. Policie je chytila na Rychnovsku

Tři běženci se v úterý večer dostali do České republice a pokoušeli se utéct. Uprchlíci však byli předáni policii. Zda jim řidič převoz umožnil schválně nebo ne, se ještě bude vyšetřovat.

Krajská mluvčí Policie ČR Ivana Ježková informovala o tom, že kamion vyjel z Turecka a zamířil přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až přijel do České republiky.

Pracovníci jedné z firem v areálu průmyslové zóny Lipovka na Rychnovsku si všimli tří cizinců a oznámili to na policii. Pravděpodobně jde o Afghánce.

„Vyskočili z nákladového prostoru návěsu makedonského kamionu a začali utíkat. Při ohledání návěsu kamionu policisté zjistili, že je poškozené jisticí lano. Jestli řidič umožnil převoz osob, či nikoliv, je předmětem dalšího šetření,“ uvedla Ježková.

Cizinci jsou teď v cele a policisté zjišťují jejich totožnost.

„Na zmapování pohybu kamionu cizinecká policie aktivně spolupracuje i s kolegy ze zahraničí. Při ohledání návěsu nákladního automobilu policisté zjistili, že došlo k poškození jisticího lana,“ pokračovala Ježková.

Cizinecká policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel. Vyšetřovací proces prokáže, zda migranti skončí v některém z uprchlických center na našem území či budou vráceni do poslední země, přes kterou jeli.

Již před několika dny se čtyři migranti původem z Afghánistánu dostali kamionem z Řecka také do České republiky. Řidič v tomto případě prý neměl ani ponětí, jak se muži do jeho auta dostali. Po vyšetřování byli tři cizinci umístěni do zařízení pro děti-cizince v Praze a čtvrtý muž je v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové.

Česko jako tranzitní kanál

V červenci bylo informováno, že se Česká republika stává stále populárnějším tranzitním kanálem pro migranty mířící do Německa, než tomu bylo dříve.

Podle výroční zprávy, kterou představil ministr zahraničí SRN Horst Seehofer, se loni počet nelegálních běženců, kteří překročili patřičnou hranici, zvýšil o 6,5 procenta. Vzrostl tedy na úroveň 4 295 lidí, zatímco v předminulém roce šlo o 4 035 uprchlíků.

Souhrnný počet registrovaných nelegálních přechodů hranic se rovnal 42 478 případům, což bylo o 15 procent méně než v roce 2016.

Seehofer zároveň zdůraznil, že jeho země na hranicích s Českou republikou nepotřebuje žádná stálá kontrolní stanoviště, jako je tomu například u hranic s Rakouskem. Přechodné a „inteligentní“ kontroly dle něj tedy mají stačit.

Migrační krize v EU

Evropská migrační krize, která byla způsobena velkým počtem imigrantů směřujících do EU, vyvrcholila v roce 2015.

Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách – balkánskou a středomořskou trasou. Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu.

Podle údajů OSN tvoří největší část žadatelů o azyl lidé ze zemí Blízkého a Středního východu, zejména Syřané, Afghánci, Iráčané, a také z Afriky a západního Balkánu.