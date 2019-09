Prezident se zúčastní recepce pořádané čínskou ambasádou. Prospívá to česko-čínským vztahům?

Za ministerstvo zahraničí bude na recepci přítomen náměstek Martin Tlapa, protože ministr daného resortu Tomáš Petříček je na pracovní cestě ve Spojených státech amerických.

Podrobnosti programu recepce řešil jak protokol prezidenta, tak čínské velvyslanectví. Na recepci by měla mít přístup vybraná média.

„Recepce trvají zpravidla dvě až tři hodiny. Program bude startovat v 18:30 a následovat bude proslov několika řečníků. Poté bude zhruba půlhodinové umělecké hudební vystoupení a následně je připravený pro zúčastněné raut. Ten bude složený z českého a čínského jídla,“ řekl pro portál iDNES.cz Marek Delong z obchodního oddělení paláce Žofín, který část recepce domlouval.

Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastní ve středu dne 25. září 2019 od 18.30 hodin v Paláci Žofín slavnostní recepce pořádané u příležitosti státního svátku Čínské lidové republiky. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 25, 2019

Komplikace v česko-čínských vztazích

Účast prezidenta na slavnostní recepci nyní probíhá na pozadí skřípajících vztahů mezi Prahou a Pekingem.

Neshody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou byly vyvolány pražským magistrátem, který se snažil o změnu sesterské smlouvy s Pekingem. Tu město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo s čínským protějškem v roce 2016. Z daného dokumentu chtěli vyškrtnout bod, v němž je jednotná Čína uznávána Prahou a neuznává se nezávislost Tchaj-wanu. Vedení se tehdy vyjádřilo, že je tento článek ve smlouvě zbytečný.

Hřib sdělil, že Peking nemá podobnou deklaraci ve smlouvách s jinými městy, a proto není důvod, aby ji tam měla i Praha.

Zrušení turné

Podle Pekingu vedení Prahy podkopává česko-čínskou spolupráci, a proto někteří jednotlivci nejsou Čínou vítáni. Jako odpověď na tuto aktivitu pražského vedení Čína zrušila vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je nějakým způsoben spojen s Prahou. Což je například případ Pražské komorní filharmonie.

Tomuto tématu věnoval ministr kultury Lubomír Zaorálek svůj rozhovor s čínským velvyslancem.

„Ministr kultury se rozhodně ohradil proti jednostrannému rušení koncertů českých souborů v Číně, o kterých média v poslední době informovala. Ministr sdělil velvyslanci, že jako zástupce čínské strany v České republice nese odpovědnost za kroky, které vážně poškozují obraz Číny u české veřejnosti,“ uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.

Zaorálek upozornil velvyslance, že v posledních letech bylo vykonáno mnoho pro rozvoj česko-čínských vztahů ve všech oblastech, včetně té kulturní, ale zároveň vyjádřil obavy, že poslední vývoj událostí tyto vztahy vážně poškozuje a zpochybňuje dosavadní úsilí. Podle Zaorálka se Česko může vrátit k „pozitivní spolupráci“ pouze v případě, že Čína i Česko k sobě budou přistupovat se vzájemným respektem.

Mluvčí čínské ambasády v České republice se v tiskovém prohlášení vyjádřil k tématu kulturní výměny mezi Čínou a Českem. Kromě toho ale sdělil, že prvotní příčina je na straně České republiky.

„V nedávné době došlo k určitým třenicím v oblasti kulturní výměny mezi Čínou a Českem, jejichž prvotní příčina je na příslušné straně České republiky. Odpovědné osoby českých kulturních orgánů bohužel nezohlednily fakta a bez vyslechnutí druhé strany vznesly neopodstatněná obvinění vůči Číně, se kterými nesouhlasíme a vyhrazujeme se proti takovému chování,“ je uvedeno v tiskovém prohlášení.

Ve zprávě je zmíněna i osoba primátora Prahy. „Magistrát hlavního města Prahy a jeho primátor již nějakou dobu velmi negativně působí v otázkách týkajících se národní suverenity Číny a jejích klíčových zájmů, jako je otázka týkající se Taiwanu či Tibetu,“ píše se v dokumentu. Dále se uvádí, že je tím vážně poškozováno cítění čínského lidu a dochází k podkopávání dobré atmosféry bilaterálních vztahů, konkrétně pak k regionální výměně a spolupráci.

Pozice Miloše Zemana

Miloš Zeman si nemyslí, že je rušení českých kulturních akcí ze strany Číny rozumným krokem, avšak respektuje to v rámci odpovědí na kroky pražského primátora Zdeňka Hřiba.

„Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny,“ řekl Zeman.

Podle prezidenta všechny předchozí české vlády dodržovaly politiku jedné Číny a magistrát hlavního českého města je „poněkud na špatné cestě“, když se snaží změnit sesterskou smlouvu s Pekingem.