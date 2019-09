Češi mají inovace v DNA. Premiér v OSN chválil „vzorové“ Česko

„Komunistický režim byl nahrazen demokracií s kvetoucí občanskou společností a explodující ekonomikou,“ prohlásil.

Babiš zmínil, že symbolem přechodu od komunismu k demokracii byl Václav Havel a v tomto roce si budeme připomínat 30 let od těchto událostí. Nehledě na vstup do Evropské unie a NATO, čeští politici učinili, podle názoru Babiše, řadu chyb při přechodu k tržní ekonomice a dodal, že země v současné době navazuje na meziválečnou prosperitu.

„Češi jsou skvělý národ. Jsme talentovaní, tvrdě pracující a snadno se nevzdáváme. Jsme velmi hrdí na dědictví československé první republiky, která byla založena v roce 1918. Ve skutečnosti byla Česká republika mezi dvěma světovými válkami mezi nejvíce rozvinutými a prosperujícími zeměmi světa,“ řekl.

Nehledě na „chyby nezkušené elity“ se Česko dokázalo „vrátit“ díky podnikatelským aktivitám velkých i malých firem.

„Česká republika je v současné sobě sedmá nejbezpečnější země na světě. Naše ekonomika roste rychle, máme nejnižší úroveň nezaměstnanosti v EU,“ prohlásil a dodal: „V mnoha oblastech můžeme sloužit jako vzor.“ Poukázal také na vysokou kvalitu života v zemi.

„Naším cílem je vytvořit zemi, aby sloužila jako vzor pro zbytek světa,“ zdůraznil Babiš při slovech o tom, jaké má země plány pro budoucnost.

Česká republika má, podle slov premiéra, zájem o silnou Evropskou unii, kterou označil za nejúspěšnější mírový projekt na světě. I tak ale před tímto seskupením států stojí velké výzvy, podle názoru premiéra. Zařadil mezi ně vyjednání dohody o vystoupení Velké Británie z EU, vytváření vnitřního trhu, dojednání obchodní dohody mezi Evropou a USA a vytvoření kontroly na vnějších hranicích pro kontrolu migrace.

Po svém projevu na půdě OSN premiér prohlásil novinářům, že se soustředil hlavně na stav České republiky a její pozici ve světě.

„Hlavně jsem mluvil o České republice, protože my se máme čím pochlubit. Samozřejmě jsem připomněl, že slavíme 30 let svobody a demokracie, že máme na co navazovat, na první republiku, že Češi jsou kreativní, velice inovativní národ, že máme tu DNA," zmínil premiér.

Zasedání OSN

V New Yorku proběhlo zasedání Valného shromáždění OSN, kterého se kromě politiků účastnila i ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Ta na půdě shromáždění pronesla svůj projev, který mnozí čeští i světoví veřejní činitelé označili za zneužívání dětí.