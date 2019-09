První krok k radikální reformě? Čeští poslanci navrhují připravit ČT o část příjmů

S návrhem přišli sociální demokraté Jaroslav Foldyna a bývalý ministr kultury Antonín Staněk a bývalí členové SPD Marian Bojko, Lubomír Volný a Ivana Nevludová. Poslanci doufají, že jejich návrh získá podporu hnutí ANO.

Podle Foldyny je návrh pouze prvním dílčím krokem ke komplexní změně systémů financování a kontroly České televize. Politik k tomu dodal, že poslanci také hodlají urychleně připravit novelu zákona, ve které by se předpokládalo úplné zrušení televizních poplatků pro ČT a změna mechanismů její kontroly. Právě tyto mechanizmy považují za nedostatečné.

Stranický kolega Foldyny a Staňka Roman Sklenák však iniciativu kritizoval. Poslanec si myslí, že nejde o jednání ve prospěch uvedených skupin lidí ale pouze o útok na Českou televizi, sdělil Právu.

„Jsem přesvědčen, že nejde o přilepšení seniorům a nízkopříjmovým spoluobčanům, ale o útok na ČT. Zažíváme to řadu let. Někteří politici chtějí z ČT udělat vládní televizi, stejně jako tomu je v Maďarsku. Začíná to tím, že přiškrtíme příjmy, začne klesat sledovanost a na konci je ovládnutí média politiky,“ uvedl.

Zeman a Babiš o koncesionářských poplatcích ČT

Český prezident Miloš Zeman dříve v odpovědi na otázky čtenářů Parlamentních listů sdělil, že uvažování o zrušení koncesionářských poplatků je namístě.

„Uvážíme-li, že Česká televize hospodaří s rozpočtem sedmi miliard korun, zatímco konkurenční televize si na sebe musí vydělat samy, pak si myslím, že je namístě uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků… Několikrát jsem už řekl, že Poslanecká sněmovna má v rukou dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření ČT a v takovém případě nastupuje volba nového vedení televize. Myslím si, že Česká televize v dnešní podobě je opravdu televize TOP 09, a tento názor jsem vyjádřil veřejně,“ uvedl prezident.

Český premiér Andrej Babiš Parlamentním listům k tomu dodal, že by se mohlo zvážit zrušení poplatků pro důchodce, zdravotně postižené, samoživitelky a další nemajetné skupiny.

Okamura kritizuje ČT

Lídr hnutí SPD Tomio Okamura se nedávno také dotkl otázky koncesionářských poplatků pro ČT. Podle něj mají být zrušené a samotná Česká televize by se měla stát státní příspěvkovou organizací pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Svůj postoj politik mimo jiné navázal na to, že ČT podle něj prosazuje propagandu, která se týká Evropské unie, multikulturalismu, otázky imigrace a Ruska. Dodává k tomu, že ČT negativně vysílá o jeho hnutí a neposkytuje mu mediální prostor.