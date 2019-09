Monopol na pravdu České televize prolomen? Zkušený moderátor si razantně došlápl na redaktorku

Redaktorka ČT sdělila Luboši Veselému, že portál Hlídací pes, který se podle vlastních slov stará o nezávislost, objektivní přístup a profesionalitu žurnalistiky, publikoval na své stránce zprávu, ve které kritizuje práci Veselého při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Premiér si prý v rozhlase „vyprávěl, co chtěl“.

Pracovnice České televize musela svoji otázku o tom, zdali byl rozhovor s Babišem profesionálně zvládnutý, Veselému několikrát opakovat. Ten, podle všeho, server Hlídací pes do té doby vůbec neznal.

„Já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete drzost, se na to ptát,“ prohlásil Luboš Xaver Veselý na otázku ČT, zdali „ukočíroval“ svůj rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v rámcích Kodexu Českého rozhlasu.

Veselý zaútočil na ČT. Řekl, že to, co v minulosti odvysílali o něm osobně, byla „nevyvážená stoka“.

„Vy mě chcete jen odsoudit, jako vždycky. Vy máte pocit, že jste všelidový soud. Bude to stejné jako vždycky, bude to nejodpornější bulvár. Mě na tom vůbec nerozčiluje, že děláte tuhle věc. On to naštěstí nikdo moc nesleduje. Mě na tom rozčiluje to, že to děláte za peníze občanů. To je odporné,“ prohlásil Veselý.

Moderátor Xaver Veselý následně upozornil redaktorku ČT na obrovský přešlap, kterého se televize dopustila, když odvysílala reportáž, kde o Andreji Babišovi hovořila jako o „bývalém premiérovi“, a to hned několikrát.

„My na Českém rozhlase alespoň 100% víme, když už chcete někoho napínat na skřipec, že Andrej Babiš je premiérem této země. Víte o tom? U vás v hlavní zpravodajské relaci bylo třikrát za sebou řečeno, že to je „bývalý premiér“,“ zdůraznil Xaver.

„Vy chcete někde hledat pravdu? Vy chcete říkat, že někdo někoho kritizuje? Vy chcete někde někoho soudcovat? Proboha, prvně si zameťte před svým prahem! Pak nám přijďte říkat, jak se to má dělat,“ prohlásil moderátor Veselý s tím, že pořadem prošli například i Petr Gazdík a další politici. Ti ale u České televize žádnou reakci nevyvolali, reakci vyvolal až teprve jeho rozhovor s Andrejem Babišem.

„To je součást té vaší nekorektnosti,“ dodal k tématu.

Na závěr rozhovoru Xaver Veselý popřál moderátorce, aby si našla jinou práci, kde bude moci dělat něco „normálního“.

„Já vám na závěr chci říci, že to, co děláte, je holá katastrofa. Vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste někde získala nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohleto je absolutní stoka. Já bych se za to styděl,“ uzavřel Veselý.

Reakce mediálních expertů a veřejných činitelů

Na rozhovor redaktorky Newsroom s Lubošem Veselým reagovali i někteří mediální experti. Podle názoru mediálního experta Petra Štěpánka je pořad Newsroom „ostudou novinářského řemesla“.

„Bravo Luboš Xaver Veselý! Dokonalé! Opravdu stoji za zhlédnutí!

Ano, pořad České televize Newsroom ČT24 je stoka a lidé, kteří jej připravují, jsou ostudou novinářského řemesla. Já k tomu ještě dodávám, že televize, která takový paskvil vysílá, nemá právo na existenci,“ napsal na své sociální síti Štěpánek.

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček prohlásil, že jednání redaktorky je ostudné.

„Tohle stojí za odsledování. Praktiky ČST Praha, za které se každý slušný člověk musí hluboce stydět,“ napsal na svém Twitteru, kam připojil link na video s rozhovorem.

Tohle stojí za odsledování. Praktiky ČST Praha, za které se každý slušný člověk musí hluboce stydět: https://t.co/bfTMTk0OXJ pic.twitter.com/p40lNHpcqQ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 26. září 2019

​Kritika České televize

Proti České televizi dlouhodobě směřuje kritika řady ústavních činitelů České republiky. Prezident Miloš Zeman o ČT dlouhodobě říká, že se jedná o vysílačku podporující politiku TOP 09. Mnozí poslanci žádají větší možnost kontroly činnosti České televize a velké změny v systému jejího financování.