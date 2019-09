Trápí Miloše Zemana zdraví? Má dostat infuze

V úterý absolvoval Zeman lékařskou prohlídku v Ústřední vojenské nemocnici. Její ředitel Miroslav Zavoral sdělil, že lékaři žádný zdravotní problém u prezidenta neobjevili. Pro televizi Barrandov se prezident dnes vyjádřil ke svému zdravotnímu stavu.

„Takže stručná rekapitulace: srdce bije jako zvon, plíce jsou čisté, jako by to nebyl kuřák, játra fungují, jako bych byl abstinent, ledviny jsou taky v pořádku a mohu pokračovat dál a dál,“ nechal se slyšet český prezident.

Během prohlídky objevili u prezidenta malé známky dehydratace. Podle Zemana bude muset absolvovat několik infuzí, které mu do těla dostanou minerály. „Je to paradoxní, je to maličkost, ale je potřeba si toho všimnout,“ řekl Zeman.

Co se týče samotného vyšetření, přiznal Zeman, že ho k němu donutila právě jeho dcera Kateřina. Ta českého prezidenta na prohlídku doprovodila poté, co přiletěla z Londýna. „Zaprvé mě k tomu po hodinové debatě přinutila moje dcera, abych uvedl důvod této návštěvy. Zadruhé chtěl bych citovat krásnou větu pana profesora Zavorala: Český stát má zdravého prezidenta. No tak vidíte,“ sdělil prezident k tématu svého zdraví v televizi Barrandov.

Velmi šťastný okamžik

K vyšetření, které bylo v pořadí poslední, řekl, že zažil velmi šťastný okamžik. „V mém věku, když člověk přichází k lékaři, tak má takovou obavu, že se sklopeným zrakem mu ten lékař řekne: Něco jsme vám našli. Jestli mně řekli, že jsem naprosto v pořádku, tak to byl velmi šťastný okamžik, i když ti různí lidé, kteří mi přejí smrt - profesor Zavoral mi říkal, že dostal několik nenávistných vzkazů na toto téma - tak ti z toho šťastni nebudou,“ komentoval situaci prezident a neodpustil si narážku na vyjádření europoslance Stanislava Polčáka (STAN).

Zemanovo zdraví

Prezident prodělal operaci zubů a operaci kolene, poté, v prvním roce, kdy se ujal funkce prezidenta, mu byla diagnostikována neuropatie, píše Blesk. Toto onemocnění má souvislost s cukrovkou, jedná se o onemocnění nervových zakončení na nohou.

Prezident se přiznal k tomu, že ho trápí i jisté potíže se sluchem. Na tiskové konferenci objasnil, proč se neobejde bez pomoci mluvčího, který mu tlumočí dotazy novinářů. „Mně nedávno lékaři diagnostikovali čtyřicetiprocentní ztrátu sluchu,“ vysvětlil prezident.

Zeman obecně spekulace, jež se týkají jeho zdraví, odmítá. V dubnu prezident ovšem připustil, že jej trápí nohy. Řekl, že vrávorá kvůli náhlým poklesům krevního tlaku. Blesku poté sdělil, že to potřebuje komplexní vyšetření.