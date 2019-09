„Jsme v zadnici některých velmocí.“ Diskuse kolem Koněva neutichají

Podle politika diskuse o sovětském maršálovi a jeho roli v českých dějinách pokračovaly i po skončení pořadu.

„Nenávist vůči osvoboditelům – Rudé armádě i vůči dnešnímu Rusku, překrucování a upravování historické pravdy i účelové polopravdy a lži. To vše ne jako ojedinělý výkřik, ale již jako součást oficiální propagandy. I zde ale zaznělo, že nejde o Koněva. To je jen střípeček,“ napsal na Facebook Štefek.

„Jsme v zadnici některých velmocí, kterým stojí v jejich plánech v cestě Rusko, proto je nepřítel. A my tomu musíme podřídit nejen současnost, ale i minulost... Nebýt ale Rudé armády a Koněva, ani ti novodobí „svazáci“ by tu už nebyli... No, někteří možná ano...“ dodává politik.

Dálem se zamyslel nad tím, zda k takovému útoku na Koněva dopomohli i vandalové.

„Jen mě napadá, jestli k útoku na Koněva přispěli vandalové, zda se podobně budou kati pravdy stavět třeba k pomníku Churchilla, když ho nějaký kritik Churchillova kolonialismu počmárá. Pravda, na britskou ambasádu by se vešel. Ale kam bychom pak přesouvali třeba nějakým kritikem amnestie pochc*nou lavičku Vency Flašky?“ ptá se Štefek.

Daná diskuse vzbudila zájem i senátora Davida Smoljaka, který se k ní rovněž na sociální síti vyjádřil. Na svém profilu na Facebooku totiž zveřejnil post, ve kterém uvádí citáty poslance Jaroslava Foldyny a historika, který se pořadu zúčastnil. Z uvedených citátů vyplývá, že historik říká Foldynovi, že generál George Patton by se, na rozdíl od Koněva, mohl dostat do Prahy o dva dny dříve.

Kauza Koněvova pomníku

Pomník maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 opakovaně čelil útokům vandalů. Naposledy se to stalo v noci z 21. na 22. srpna u příležitosti výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, kdy neznámí pachatelé pošpinili sochu barvami a nápisy.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) nejprve odmítl sochu očistit a vyzval k jejímu přemístění. Sochu později očistili dobrovolníci, ale pozdější rozhodnutí Koláře zakrýt pomník plachtou vzbudilo odpor u části veřejnosti a u sochy se konala demonstrace. Sám Kolář musel čelit výhrůžkám a byla mu přidělena policejní ochrana.

Ve čtvrtek 12. září zastupitelství městské části Praha 6 odsouhlasilo přemístění pomníku. Pro jeho odstranění hlasovalo 33 zastupitelů, zatímco jeden byl proti. Na jeho místě má být postaven nový památník osvobození. Ruské ministerstvo zahraničních věcí varovalo, že odstranění pomníku se může stát značnou překážkou ve vztazích mezi oběma zeměmi.