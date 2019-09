Jakou roli hrají v českém školství Sorosovy neziskovky? Režisér připravuje dokument o negativnech plošné inkluze

„V souvislosti s přípravou dokumentárního filmu o negativních dopadech nepovedeného sociálního experimentu zvaného inkluze se mi do rukou dostaly zajímavé dokumenty. Jednak je to rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, kde se soudilo 18 českých Romů, že byli diskriminovámi tím, že museli studovat na zvláštní škole. Pikantní na tom celém je to, že většina z nich tam byla zařazena na přání svých rodičů,“ píše režisér.

Česká vláda ve sporu prohrála, píše Tichý, a na základě toho začala zavádět plošnou inkluzi do českého školství. To mělo údajně vést ke snížení počtu Romů ve speciálních vzdělávacích zařízeních a jejich návratu do hlavního vzdělávacího proudu.

„Na základě rozsudku (Česká republika prohrála) se pak zavedla inkluze. Důvodem k zavedení inkluze tedy bylo, aby se snížil počet Romů ve zvláštních školách. K původnímu vládnímu plánu, že tento problém vyřešíme tím, že zvláštní školy zrušíme a všechny mentálně retardované děti zařadíme do hlavního vzdělávacího proudu, tak k tomu naštěstí nedošlo,“ napsal Tichý.

Režisér ve svém postu přiložil rozsudek zmiňovaného Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, v němž se hovoří, že podle odhadů žije na území České republiky od 150 do 300 tisíc Romů. V Evropě jich podle tohoto dokumentu žije osm až deset milionů, na území kontinentu pobývají od 14. století.

Tichý rovněž poukazuje na zvláštní mechanismus, který byl podle jeho slov zaveden k tomu, aby bylo možné sledovat klesající počet Romů ve zvláštních školách.

„Protože pak v následujících letech bylo nutno vyhodnocovat, jak počet Romů ve zvláštních školách klesá, zavedlo se sčítání Romů na školách nejen na základě toho, kdo se sám cítí být Romem, ale koho za Roma považuje jeho okolí. Když tohle není rasismus, tak nevím,“ myslí si.

Filmař píše, že české ministerstvo školství napsalo na základě podnětu ombudsmanky dopis, v němž vysvětluje, jak je naplňováno soudní rozhodnutí evropského soudu o začleňování Romů do hlavního vzdělávacího proudu. V něm stojí, že počty dětí ze speciálních vzdělávacích zařízení nacházejících se v klasických třídách neustále rostou.

„(…) dopis (MŠMT – red.) byl jen reakcí na dopis ombudsmanky Šabatové, že počet Romů ve zvláštních školách neklesá dost rychle. Inkluze tedy zřejmě neplní svůj účel,“ prohlásil Tichý.

Následně dokumentarista poukázal na roli neziskovek v celém procesu. Jednou z neziskových organizací, která se k české inkluzi vyjadřuje, je i společnost Open Society Fund Prague amerického miliardáře George Sorose.

„No a nakonec se samozřejmě neopomněly vyjádřit neziskovky - Amnesty International, Forum for Human Rights a Open Society Fund Prague (Nadace OSF),“ napsal a dodal: „Ty kritizují Českou republiku za to, že diskriminace prý přetrvává v tom, že romští rodiče raději své děti přihlašují do zvláštních škol, protože se bojí jejich diskriminace ve školách hlavního vzdělávacího proudu. To, že zařazení dítěte do školy podle paragrafu 16 (speciální, zvláštní škola) není bez vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou možné a bylo by porušením zákona, tak o tom se autoři z neziskovek nezmiňují.“

Filmař na konci svého příspěvku zmiňuje, že vzhledem k aktivitě neziskových organizací a ombudsmanky není jednoduché dělat změny v legislativě týkající se inkluze.

„Závěrem bych chtěl říci, že pokud někdo z odborné veřejnosti kritizuje MŠMT a pana ministra Plagu, že úprava vyhlášky i zákona dlouho trvá, upozorňuji, že vzhledem k odporu paní ombudsmanky i neziskových organizací ke změnám inkluzivního vzdělávání to nebude jednoduchá a krátká cesta,“ uzavřel Marek Tichý svůj příspěvek na sociálních sítích.

Postiženi inkluzí

Na stránce Postiženiinkluzí.cz, na níž se Tichý ve svém textu také odkazuje, stojí, že připravuje film, který „přináší objektivní pohled na současné pojetí inkluze v České republice“.

„Z inkluze se stala ideologie. Cílem je rušení dosud dobře fungujícího a oboustranně prostupného systému speciálních a základních škol. Lidé jsou přesvědčováni, že inkluze je vždy výhodná a pokud někde nefunguje, je to v důsledku netolerance většinové společnosti. Postižené děti jsou přednostně zařazovány do běžných základních škol, často i s takovým postižením, které jim neumožňuje dobře se zapojit do vzdělávacího procesu, který je u nás založen na výuce obrovského množství encyklopedických znalostí,“ stojí na této internetové stránce.

K inkluzi

Inkluze údajně vytváří stav, který nejvíce poškozuje právě postižené děti. „Zarážející je, že se při zavádění inkluze nedbalo na varování odborníků, ani se nehledala inspirace v zahraničí, kde inkluze probíhá již dlouhá léta,“ říká stránka Postiženi inkluzí a dodává, že plošná inkluze zasadila těžkou ránu českému školství

K zavádění plošné inkluze do českého školství se v minulosti velmi kriticky vyjadřoval i bývalý ředitel předního českého gymnázia PORG Václav Klaus mladší. Podle jeho názoru přinesla plošná inkluze do školství „rozvrat“.