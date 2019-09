Konečná oslavila český svátek fotografií v šortkách a se dvěma džbánky piva

Dotyčná zdůraznila, že české pivo je nejlepší ve světě. Připomněla také, že je dnes pátek.

„To zní jako výzva,“ upozornila.

Její sledující velmi dobře její fotografii ohodnotili. „Ahoj, doufám, že jsi na akci na kole,“ napsal jeden z uživatelů.

„Drobná silná žena!“ uvedl další z nich. „Milá holka!“ upozornil třetí sledující.

Kromě toho měli zájem také o to, jaké pivo si vybrala.

„Já myslím, že je to Plzeň,“ napsal jeden komentátor. „Až na to, že Radegast bohužel dávno není státní pivovar,“ okomentoval fotografii další.Adam Vojtěch na svém Facebooku dneska naopak zveřejnil komentář, ve kterém upozornil na to, že je rozhodně pro omezení reklamy na alkohol.