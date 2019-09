„To začíná být zajímavé.“ Zahradil upozornil na otazníky kolem „zlého Trumpa“ a telefonátu se Zelenským

„Na cause Trumpova telefonátu na Ukrajinu začínají být mimořádně zajímavé ty okolnosti okolo Bidena. Stačí pročíst otevřené zdroje,“ prohlásil Zahradil. Europoslanec následně připojil slova Trumpa, kterého citují česká média.

„Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat… mně to zní příšerně,“ cituje portál Aktuálně.cz slova amerického prezidenta.

„Můžeme tu říct hodně o Bidenovu synovi, že Biden zastavil stíhání, hodně lidí se o tom chce dozvědět, takže cokoli byste mohl udělat s ministrem spravedlnosti, by bylo skvělé,“ řekl také Trump.

Zahradil připojil seznam skutečností, na které je, podle jeho názoru, potřeba obrátit pozornost. Celkem se jedná o čtyři body.

„1) V době, kdy byl Biden viceprezidentem USA, začal jeho syn pracovat ve firmě ukrajinského oligarchy (nic nezákonného, ale podiv to vzbuzuje). 2) Tato firma se stala předmětem vyšetřování (což v zemi jako Ukrajina může mít rozličné důvody včetně politických). 3) Biden tlačil na ukrajinské představitele, aby odvolali generálního prokurátora, který mj. měl to vyšetřování v kompetenci (stalo se). 4) Dle Trumpa se pak nechal Biden slyšet, že zastavil vyšetřování. Dost otevřených otazníků na to, aby obrázek zlého Trumpa, co sbírá špínu na hodného Bidena, dostal trhliny,“ napsal Zahradil.

Trumpův rozhovor se ukrajinským prezidentem

Světová média píší, že v USA kvůli telefonátu mezi Trumpem a Zelenským houstne politická atmosféra. Členové několika výborů americké Sněmovny reprezentantů před několika dny vyhrožovali, že si kvůli této věci předvolají ministra zahraničí Mikea Pompea, pokud nebude situace vysvětlena.

V minulosti se také ukázalo, že americký prezident zablokoval finanční pomoc pro Ukrajinu ve výši 400 milionů dolarů pouze několik dní předtím, než došlo k telefonickému rozhovoru se Zelenským.

V této souvislosti média píší i o možnosti vyvolání procedury impeachmentu amerického prezidenta.