„Česká televize připomíná mediální mafii.“ Okamura zúčtoval s pořadem Newsroom

„Tak tohle video je bomba, hit internetu posledních dní, určitě se podívejte až do konce. Moderátor Xaver Veselý rozkryl praktiky pořadu Newsroom ČT24, který na základě účelového článku spřáteleného neznámého sluníčkářského webu následně šikanuje vybraného člověka za něco, co je přitom zcela v pořádku. Jen to nevyhovuje sluníčkářským aktivistům v ČT. Ve videu jsou skvěle vidět praktiky redaktorů toho „veřejnoprávního” pořadu. Plně souhlasím se slovy Xavera, který označil tento pořad České televize za „nejodpornější bulvár a za stoku“. Sám mám s vyvážeností tohoto pořadu ty nejhorší zkušenosti. Připomíná to mediální mafii. Bohužel za veřejné peníze,“ prohlásil Okamura na svých sociálních sítích.

Předseda SPD následně poukázal na další skandál České televize. Ta před několika týdny ve svém vysílání odvysílala reportáž, kde redaktor několikrát zopakoval, že Andrej Babiš je „bývalý premiér“ České republiky.

„Další neuveřitelný skandál proběhl v ČT tento měsíc 2. září, když ČT odvysílala reportáž, ve které reportér Jiří Hynek dokonce 3x mluví o Andreji Babišovi jako o „BÝVALÉM premiérovi”. Reportáž trvala minutu dvacet a slova „bývalý premiér Andrej Babiš” zazněla ve vysílání celkem třikrát. Česká televize pracuje podle hesla „přání je otcem myšlenky" – to je ale přeci zcela nepřípustné šířit takové FAKE NEWS za veřejné peníze jen proto, že nemají rádi Zemana, Okamuru či Babiše. Je to jasné zneužívání koncesionářských poplatků pro soukromý politický aktivismus,“ zdůraznil politik.

V této souvislosti Okamura říká, že jeho strana navrhne v nejbližší době zrušení koncesionářských poplatků a bude usilovat o změnu statusu ČT, aby mohla být lépe kontrolovatelná.

„Hnutí SPD podá v nejbližší době zákon na zrušení koncesionářských poplatků. Navrhujeme změnit status ČT a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, aby bylo zajištěno transparentní fungování,“ uzavřel Tomio Okamura svůj příspěvek na Facebooku.

Luboš Xaver Veselý vs Newsroom České televize

Známý moderátor Luboš Xaver Veselý včera publikoval na YouTube kanálu Xaver Live video, na kterém je zachycen jeho rozhovor s redaktorkou ČT z pořadu Newsroom. Pracovnice České televize ho chtěla konfrontovat kvůli jeho údajně nezvládnutému rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem.

Redaktorka ČT sdělila Luboši Veselému, že portál Hlídací pes, který se podle vlastních slov stará o nezávislost, objektivní přístup a profesionalitu žurnalistiky, publikoval na své stránce zprávu, ve které kritizuje práci Veselého při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Premiér si prý v rozhlase „vyprávěl, co chtěl“.

„Já vám na závěr chci říci, že to, co děláte, je holá katastrofa. Vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste někde získala nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohleto je absolutní stoka. Já bych se za to styděl,“ uvedl Veselý v rozhovoru s redaktorkou ČT.

Reakce odborné veřejnosti

Na rozhovor redaktorky Newsroom s Lubošem Veselým reagovali i někteří mediální experti. Podle názoru mediálního experta Petra Štěpánka je pořad Newsroom „ostudou novinářského řemesla“.

„Bravo Luboš Xaver Veselý! Dokonalé! Opravdu stoji za zhlédnutí!

Ano, pořad České televize Newsroom ČT24 je stoka a lidé, kteří jej připravují, jsou ostudou novinářského řemesla. Já k tomu ještě dodávám, že televize, která takový paskvil vysílá, nemá právo na existenci,“ napsal na své sociální síti Štěpánek.

Václav Klaus mladší na rozhovor reagoval tím, že prohlásil, že navrhne Xavera Veselého na post člena Rady České televize.