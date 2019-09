Den české státnosti. Na sochu svatého Václava skupina lidí vyvěsila transparent

„Nemáme informaci, že by to někdo povolil,“ pověděla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Dodala, že už znají totožnost skupiny lidí a pokud transparent nesundají, policie o to požádá hasiče.

Pod textem transparentu, který odkazuje na svatováclavský chorál, je podepsáno hnutí Extinction Rebellion. Cílem tohoto hnutí je upozornit na klimatickou krizi a jeho členové už v Česku několikrát protestovali.

„Osoby, které transparent pověsily, máme ztotožněné. Byly vyzvány, aby transparent sundaly. Když ho nesundají, požádáme hasiče, aby tak učinili," upozornila Kropáčová.

Den české státnosti

Dnes 28. září je den české státnosti a zároveň je toto datum svátkem sv. Václava, který je patronem Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. 28. září roku 929 nebo 935 Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi. Po jeho smrti se kult příkladného panovníka, který drží dohled nad českým státem, začal šířit po celé zemi. Velkou měrou k tomu přispěl i Karel IV. svým dílem Nová historie o sv. Václavu, mučedníku a českém vévodovi. 28. září se stalo státním svátkem v roce 2000.

Dnes od rána do Staré Boleslavi přijíždějí poutníci na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz svatého Václava, patrona české země, si připomínají lidé také na Mariánském náměstí, kde se koná tradiční poutní mše.

K tomuto svátku poblahopřál lídr SPD Tomio Okamura na svém Facebooku. Okamura napsal, že Svatý Václav je velká osobnost českých dějin, která krásně spojuje národní myšlenku a i naši přináležitost k evropské křesťanské civilizaci.

Vysvětlil, že sv. Václav symbolizuje boj o přežití českého národa. Podle okamury svatý Václav ukazuje, že národní myšlenka i křesťanský evropský hodnotový univerzalismus nemusí být v rozporu, pokud jsou správně pochopeny.

„Svatý Václav stojí u kořenů české suverenity a státnosti, která začínala již na Velké Moravě. Na jeho příkladu je důležité správně pochopit, co znamená vztah k Evropě a naší vlasti,“ zdůraznil Okamura.

Ke gratulaci se připojil také zakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Svátek svatého Václava je státním svátkem “Den české státnosti”. Je dobře si připomenout, kde jsou skutečné duchovní kořeny našeho státu,“ uvedl.

Na sváte nezapomněl ani předseda ODS Petr Fiala. „Dnes si připomínáme Den české státnosti. Jsem hrdý na Českou republiku, na naše předky, na to, co v minulosti dokázali.Přál bych si, abychom na jejich úspěchy navázali i nyní,“ napsal na Facebooku.