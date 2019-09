„Vy posluhujete strašně špatným lidem.“ Xaver Veselý konfrontoval moderátorku České televize

„Já proti vám vůbec nic nemám. Jenom, to, co děláte, je katastrofální. Něco tak nevyváženého, něco tak odporného. (…) Vy bohužel posluhujete strašně špatnejm lidem, a na to, jak jste sympatická, je to velká škoda,“ prohlásil Luboš Xaver Veselý v nově publikované nahrávce, která přišla poté, co se z první části stal hit internetu.

Veselý se během rozhovoru ujišťoval, zdali vše nahrávají i se zvukem. Následně prohlásil, že vše vyloží u sebe na svých sociálních sítích. „Aspoň budete mít jinou sledovanost, konečně se na to někdo bude dívat,“ řekl.

První díl rozhovoru s Newsroom

V první díle rozhovoru, který Veselý publikoval před několika dny, redaktorka ČT sdělila Luboši Veselému, že portál Hlídací pes, který se podle vlastních slov stará o nezávislost, objektivní přístup a profesionalitu žurnalistiky, publikoval na své stránce zprávu, ve které kritizuje práci Veselého při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Premiér si prý v rozhlase „vyprávěl, co chtěl“.

„Já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete drzost, se na to ptát,“ prohlásil tehdy Luboš Xaver Veselý na otázku ČT, zdali uřídil svůj rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v rámcích Kodexu Českého rozhlasu.

Kandidatura Xavera do Rady České televize

Luboš Xaver Veselý během včerejška na svém kanálu Xaver Live prohlásil, že se rozhodl kandidovat do Rady České televize. Zmínil také, že již má podporu jednoho politického subjektu – Václava Klause mladšího.

„Paní redaktorka z pořadu Newsroom mi volala, že by chtěla moje vyjádření, a já jsem jí rovnou do telefonu řekl, že jí to vyjádření dám, když budu moct o pořadu říct, co si o něm myslím. Ona přijela a já jsem, po zkušenosti s těmito nekorektními lidmi, si vzal na natáčení pořadu svého kameramana. Paní redaktorka mi neustále podsouvala rubriku Mediální přestřelka a já žiju v tom, že když je přestřelka, tak někdo zaútočí, někdo se brání. Tato přestřelka měla spočívat v tom, že web HlídacíPes napsal kritiku na ten pořad, něco ve smyslu selhání moderátora a oni vlastně přijeli ne točit přestřelku, oni ji chtěli vyvolat. Oni přišli s tím, co dělá ten nejpokleslejší bulvár. Oni přijeli vyvolat mediální přestřelku,“ řekl Veselý.

Prohlásil, že po prvním publikovaném videu se mu dostalo mnoho podpory ve formě mailů a zpráv.

„Vaše zprávy, vaše e-maily, všechno, co jste mi psali, tak po dlouhé úvaze – a to vám teď chci říct – jsem se rozhodl, že budu kandidovat do Rady ČT,“ uvedl moderátor a následně zmínil, že mu podporu na sociálních sítích vyjádřil Václav Klaus mladší, předseda hnutí Trikolora.

„Nechci s nikým bojovat, nechci s nikým válčit, ale chtěl bych zkrátit tu vzdálenost mezi námi občany a mezi tou nabubřelou institucí, která se jmenuje Česká televize. Propadl bych se hanbou, aby si ředitel ČT nechal od Rady ČT odhlasovat odměny 2 miliony ke svému manažerskému platu. To je výsměch nám všem a všem těm, kteří platí koncesionářské poplatky,“ uzavřel Xaver Veselý.

Kritika České televize

Česká televize je dlouhodobě terčem ostré kritiky ze strany mnoha veřejných činitelů a předních politiků. Prezident Miloš Zeman ČT v minulosti označil za dvorní vysílačku politické strany TOP 09. Mediální experti vyžadují větší možnost kontroly České televize a změnu jejího financování.