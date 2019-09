Zeman převzal nový služební vůz. I nadále zůstává věrný Škodovce

Již dříve bylo avizováno, že předání auta se uskuteční v Lánech v den prezidentových 75. narozenin.

Hlava českého státu pokračuje v tradici používání vrcholných modelů značky Škoda. Modely českého automobilového výrobce jsou s tuzemským prezidentským úřadem historicky úzce spjaty.

Již v roce 1926 využíval první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk exkluzivní vůz, který vyrobil závod Škoda.

Tentokrát jde o nový prezidentský vůz Škoda Superb v modernizované verzi 2019.

Pohání vůz benzinový přeplňovaný motor 2,0 TSI, který má výkon 272 koní. Motor doplňuje automatická převodovka a pohon všech kol.

Vůz má černý interiér a jde o zcela sériové provedení vozu, které se od běžně prodávaného liší pouze držáky prezidentské standarty na obou předních blatnících.

Pokud jde o zvláštnosti, vzhledem k přáním ochranné služby prezidentův Superb byl dodatečně vybaven skrytým výstražným zařízením s majákem, kamerovým systémem a vysílačkou.

„Správný president Zeman propaguje české výrobky, což dělá, vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví,“ napsal uživatel Facebooku se jménem Luboš Zukal po zveřejnění příspěvku Ovčáčkem.

Škoda Superb je vlajkovou lodí českého výrobce, a tak se není čemu divit, že slouží právě jako prezidentský vůz.

Vůz pro ruského prezidenta

Letos na jaře jsme informovali o tom, že ředitel Mezinárodního ženevského autosalonu Andre Hefti označil nový vůz Aurus Limousine, který byl vyroben především jako vládní auto, za opravdový tank.

Hefti to prohlásil poté, co navštívil ruský stánek a prohlédl si model vozu Aurus Senat Limousine L700. Ředitel autosalonu následně souhlasil s tím, že by tento vůz mohl být konkurencí pro Rolls Royce.

Aurus je označení skupiny luxusních vozů pro přední osobnosti ruského státu založené na jednotné modulární platformě.

Tento automobil se stal prvním ruským vládním vozem vytvořeným od 80. let. Do té doby ruský prezident používal limuzínu Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. V roce 2012 ovšem bylo rozhodnuto o změně značky a o ruském výrobci.

Prezentace novinek českým výrobcem

Letos na mistrovství světa v ledním hokeji v Bratzislavě automobilka Škoda Auto představila modernizovaný Superb.

Jako první se představil čistě elektrický model Škoda Citigo iV, první sériově vyráběný elektromobil tuzemské automobilky.

Druhým představeným modelem byl modernizovaný Superb, který se představil i ve své plug-in hybridní verzi Superb iV.