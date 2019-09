Novotný: Seberme ČT zlatonosnou kvočnu aneb Pryč s poplatky

Ve videu, jež tímto nabízíme čtenářům, pan Stanislav Novotný odpověděl na čtyři základní otázky: Co jsou koncesionářské poplatky, proč by lidé měli tyto poplatky platit, zda Česká republika potřebuje veřejnoprávní Českou televizi a jaké by byly jeho kroky, kdyby se přes noc mohl stát ředitelem ČT.