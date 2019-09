Kdy Dukovany reálně spustí nový blok? Odbornice mluví asi o dvacetiletém termínu

Dříve během setkání se zástupci firem a obcí v Třebíči český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček sdělil, že by stavba nového bloku Dukovan mohla začít kolem roku 2030 a být ukončena mezi roky 2035 a 2040, a to v případě dobrého postupování výběrového řízení.

„Pan ministr Havlíček pořád ještě říká, že se dá stihnout rok 2035. Dá. Ale v takovém případě se to skutečně musí stát prioritou nejen na papíře a ve vzletných projevech, ale prioritou, kde se budou dít konkrétní kroky,“ sdělila pro ČTK Drábová.

Podle předsedkyně SÚJB finální rozhodnutí o zahájení stavby bloku se uskuteční kolem roku 2025. Dodala, že prohlášení o zahájení výběrového řízení v příštím roce či 2021 roce považuje za pouze deklaratorní, ale jestli se to opravdu stane „bude to dobře“.

Drábová také okomentovala zprávy o tom, že ČEZ uvažuje o uplatnění jaderných bloků nového typu – malých modulárních reaktorech, které prosazuje americká NuScale. Podle odbornice, podobné zdroje by se mohly objevit na trhu asi za 20 let.

„Tyto věci bych sledovala, tak jako jsme vždycky vývoj v jaderné oblasti sledovali a podíleli se na něm. Ale že bych k tomu upínala nějaká přehnaná očekávání, že tady bude za deset let projekt, který bude možné postavit, to ne,“ sdělila.

Realistickým je, pole Drábové, že Česká republika postaví ještě jeden standartní jaderný blok, který pak doplní novými zařízeními.

Na začátku července Karel Havlíček novinářům oznámil, že vláda rozhodla o stavbě nového energetického bloku v Dukovanech o síle 1200 MW, který nahradí jeden ze starých. Odhadovaná cena stavby bloku je podle ministra přes 100 miliard korun.

Na konci srpna zelenou stavbě bloku dalo ministerstvo životního prostředí. Rezort rozhodl, že ta neuškodí přírodě a zdraví občanů.

Dříve česká vláda schválila investiční model stavby energobloků. Podle něj se financováním projektů budou zabývat dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ. Jde o firmu EDU II, která se podílí na financování projektu Dukovan, a ETE II pro Temelín. Za určitých podmínek bude moci ČEZ jednou ze svých dceřiných společností předat státu. Financování projektů se má uskutečnit jak z externích zdrojů, tak i z vlastních zdrojů ČEZ.