„Však si vzpomeňte na tu vaši hrůzovládu.“ Fiala znovu zaútočil na Babiše, sám se však dostal pod vlnu kritiky

Předseda ODS Petr Fiala se stal na internetu terčem kritiky, když vyhlásil, že bojuje proti nápadům premiéra Andreje Babiše. Dodal, že právě proto ODS předložila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, dostal za to však jen ledovou sprchu.

„Bojujeme proti levicovým nápadům, které prosazuje Andrej Babiš, tím, že ukazujeme, co bychom dělali ve vládě my. Proto jsme předložili například návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, díky němuž by měli jednodušší cestu k bydlení hlavně mladí lidé. Proto říkám, že jsme programová alternativa k hnutí ANO,“ prohlásil Fiala ve svém příspěvku.

Nezískal však od svých sledujících žádnou podporu. Ti naopak vytkli předsedovi ODS, že jeho strana už měla příležitost se ukázat, ale z nějakého důvodu to neudělala.

„Tu možnost už jste měli a neudělali jste pro lidi vůbec nic - spíš naopak, a tak proč bychom vám měli teď věřit - jen blbec se zmýlí podruhé a já věřím, že lidi blbci většinou nejsou a už vás prokoukli,“ napsala v komentářích Lída Pekárková.

„Však si vzpomeňte na tu vaši hrůzovládu, když jste byli naposled u moci. Zůstala po vás akorát zdevastovaná země. A já vám ještě fandil,“ napsal další uživatel Miroslav Dýčka.

„Jo taková jako „kdyby” politika. Ten PR team ODS je opravdu úplně impotentní. No ono je ve stejné pozici vlastně i vedení s těmi ,novými’ tvářemi,” dodal Miroslav Krejčí.

Fiala proti Babišovi

Petr Fiala často kritizuje premiéra na internetu a v médiích. Na začátku září v pořadu Výzva Seznamu například prohlásil, že doufá ve volbách porazit Babiše a že chce být tváří změny.

„Je tu naprosto neodpovědná politika, vidíme, jak se v době ekonomického růstu sestavuje rozpočet se 40miliardovým schodkem, to je téměř rozpočtový zločin. Andrej Babiš tady má střet zájmů, kumuluje obrovskou moc ekonomickou, politickou a mediální a ještě dělá politiku, která Česko nikam neposouvá,“ napsal Fiala. „Já vím, že změna může nastat pouze volbami, a k tomu musíme směřovat. Chci být tváří té změny, nebudeme dělat fake politiku,“ dodal.

Premiér moc na ty výzvy a kritiku ze strany politika nereaguje.