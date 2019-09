„Senátorská špína.“ O co vlastně šlo? Schillerová to vysvětlovala uraženému Kalouskovi

Česká vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odmítla rezignovat poté, co citátem vzbudila v Poslanecké sněmovně rozruch. Uvedla to v nedělním pořadu Partie TV Prima, kde diskutovala s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem.

Během čtvrtečního projednávání ústavní žaloby na českého prezidenta Miloše Zemana ministryně financí poslancům citovala vzkaz, kvůli němuž poté čelila kritice.

„Poslouchám pečlivě diskusi. Ale po celou dobu, co tu sedím, dostávám zprávy od cizích lidí se vzkazy typu: Jak to můžete vydržet? Není tam jediný vzkaz na podporu této žaloby. Dovolím si citovat jeden z nich: Je to opoziční a senátorská špína,“ řekla Schillerová.

Senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin v této souvislosti otevřeným dopisem vyzval Schillerovou k odstoupení. Dopis politik zveřejnil na svém twitterovém účtu. Na své stránce ho sdělil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten vystoupení Schillerové také odsoudil a v pořadu sdělil, že ho považuje za útok na demokratickou instituci, a proto se nediví Czerninově iniciativě.

Žaloba na prezidenta je "opoziční a senátorská špína"?

Schillerová se bránila tím, že nejde o její vlastní výrok, ale o citát, který navíc odkazuje na to, co se v Senátu projednává, nikoliv na senátory samotné. Dodala však, že takové citace již nebude používat.

„Já jsem jako ministryně financí přečetla jeden vzkaz z mnoha, který jsem dostala. Vybrala jsem si ten, který je silný. Je pro mě poučení, že takovou citaci už nepoužiji na půdě parlamentu,“ sdělila.

Ministryně také sdělila, že byla ztotožněna s tím, že žaloba a její projednávání nebyly důstojné ani Sněmovny, ani Senátu, ani prezidenta. Uvedla, že ji v ANO za citaci nikdo nekritizoval, ani premiér Andrej Babiš. Výzvu k rezignaci odmítla.

K diskusi Schillerové a Kalouska se vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten na Facebooku uvedl, že ministryně financí „tlumočila to, co si myslí většina slušných lidí“.

„Opozice přeje panu prezidentovi smrt, soustavně šíří nenávist a uráží občany s jiným názorem. Paní ministryně jen tlumočila to, co si myslí většina slušných lidí,“ sdělil Ovčáček.

Ústavní žaloba na prezidenta republiky

Ve čtvrtek 26. září čeští poslanci projednávali návrh ústavní žaloby na prezidenta Zemana. Iniciátorem tohoto návrhu byl na konci dubna senátor Václav Láska. Žaloba byla postavená na tom, že český prezident neustále více či méně závažnými skutky porušuje Ústavu. Byly zmíněny skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou.

Zeman tuto iniciativu označil za ústavní negramotnost a uvedl, že jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou.

Hlasování skončilo jednoznačně – žaloba sněmovnou neprošla. Ze 130 přítomných poslanců bylo pro celkem 58 z ODS, Pirátů, KDU-ČSL TOP 09 a STAN. Proti se postavilo celkem 62 poslanců z ANO, KSČM, ČSSD a SPD.