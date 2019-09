Andrej Babiš tvrdě zareagoval na nový migrační plán pro EU

Český premiér Andrej Babiš tvrdě okomentoval nový plán na přerozdělovaní migrantů, který minulý týden představily země jako Německo, Francie, Itálie a Malta. Babiš se totiž obává, že by daná dohoda mohla nelegální migranty z Afriky pouze povzbudit v jejich snaze dostat se do Evropy. Prozradil to portálu lidovky.cz.