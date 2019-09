ANO v předvolebním průzkumu překvapilo: Posiluje a ve volbách by opět porazilo jak Piráty, tak ODS

Společnost Median vypracovala volební model politických stran do PS. Podle něj by tak v září ve volbách vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, a to se ziskem 31 %. Na druhém místě by skončila Česká pirátská strana s výsledkem 13,5 % a třetí příčka by patřila ODS s 12,5 %. Do Sněmovny by se ale dostaly také všechny strany zde v současnosti zastoupené.