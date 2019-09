„Vážně máme tak ,chytrou‘ armádu?” Na sociální síti se vysmáli kampani AČR na podporu nákupu amerických vrtulníků

Na svém účtu na Twitteru Armáda ČR už v neděli vyhlásila pohotovostní režim a připravila čtenáře, že přesně v 10:00 v pondělí 30. září bude uveřejněno důležité sdělení. Status ale nebyl tak hrozný.

Jak se ukázalo, česká armáda natočila minutové video na téma nákupu amerických vrtulníků. Velitel vzdušných sil ČR, generálmajor Petr Hromek spolu s vojáky ve svém poselství poukázal na nevyhnutelnost modernizace letecké obrany. „Nakupujeme celý systém včetně výbavy a výzbroje,“ sdělil Hromek.

Pod videem se začaly náhle objevovat nepřátelské komentáře. Uživatelé se snažili upozornit na levnost a špatnou kvalitu natočených záběrů.

„Mohl se ty dvě věty naučit. Takhle vypadá jak nějaký televizní hlasatel z roku 1982.“ či „Ech... Ne že bych chtěl střílet do vlastních řad, ale kolik to video stálo, 20k? Tady se asi šetřit nemělo...“ uvedli zájemci.

„Tohle je asi tak nejhorší promo, co jsem viděl, to se velitel vzdušných sil neumí naučit 3 věty, aby tam nerecitoval z papíru jak prvňák?“ reagoval další na záběry generála Hromka.

„Dobrý den, skočte do ohně. Díky,“ uvedl jiný.

„Vážně máme tak chytrou armádu?“ napsal komentující.

Někteří však na armádní poselství reagovali s vděčností: „Dobrá práce, moc si cením snahy komunikovat otevřeně a vstřícně s veřejností!“

Smlouva na dodávku vrtulníků

Česká tisková kancelář přišla v září se zprávou ohledně smlouvy na dodávku 12 amerických vrtulníků pro českou armádu. Jak oznámil na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově ministr obrany ČR Lubomír Metnar, zmíněný dokument by měl být podepsán v tomto roce.

Jde o nákup, o němž rozhodlo ministerstvo obrany v srpnu. Jedná se o 12 helikoptér za 17,6 miliardy korun od americké firmy Bell. Dodávka, která má být uskutečněna v roce 2023, zahrnuje systém H1, jenž tvoří osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.

Po realizaci tohoto záměru budou nahrazeny bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Podle jeho slov ho zaujala kompatibilita obou typů helikoptér, které mají 85 procent náhradních dílů společných, a také zbraňové vybavení a univerzálnost systémů. Součástí systému je munice i výcvik. „Protože my nekupujeme samotné vrtulníky, my kupujeme celý systém,“ řekl v této souvislosti ministr.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata uvedl, že vrtulník Mi-24/35 zaostává v oblasti zbraňového vybavení, zbraňových systémů i systému vlastní ochrany.

„Je to prostě jiná generace vrtulníků, je to zastaralé, je to něco jako Škoda 120 v porovnání s oktávkou,“ řekl Opata.

Dodal, že vrtulníky Bell jsou podle něj velice pohyblivé s velmi významným výkonem motoru. Navíc mají komplexní zbraňový systém pro podporu pozemních sil.

„Na dnešním bojišti se prostě bez bojových nebo univerzálních vrtulníků neobejdete,“ zdůraznil Opata. Podle jeho slov vrtulníky Venom a Viper létají ve dvojicích, protože se vzájemně doplňují.