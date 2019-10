Ekonom o důchodové reformě Maláčové narovinu: Občané se na stát nemohou spoléhat. Měli by si spořit sami

Hlavní ekonom Deloitte David Marek v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu okomentoval důchodovou reformu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Podle Marka to vůbec není reforma a stát by měl nahlas říct, že selhává v zajištění důchodového systému. Marek zdůraznil, že v Česku potřebujeme reformu tohoto systému.

Marek řekl, že státem garantovaný důchod má být pevnou částkou, kterou by každý senior měl dostat bez ohledu na to, kolik peněz sám do systému odvedl, když byl ekonomicky aktivní.

„Principiálně si myslím, že to není špatný nápad, ale problém je v tom, že to v podstatě vůbec neřeší důchodovou reformu... Velká důchodová reforma by byla potřeba,“ upozornil ekonom.

„Lidem je třeba otevřeně a často připomínat, že se o ně důchodový systém nepostará, takže se po svém důchodovém zajištění musejí začít poohlížet tak trochu sami,“ uvedl Marek.

Ministryně Maláčová říká, že reformu nepotřebuje, uvedl Marek. To podle Marka znamená, že dnešní Husákovy děti dostanou od státu důchod asi osm tisíc korun, protože stát na vyšší výplaty nebude mít prostředky.

Marek uvedl, že stát může zvýšit různé daně, aby se v systému dostalo více peněz. Existuje také možnost posouvat věkovou hranici odchodu do důchodu.

Marek důrazně odmítl návrh ministryně na zavedení bankovní daně. „Pokud by fiskální politika nebyla rozhazovačná, pokud by stát nerozhazoval peníze v době ekonomického růstu, tak jsme nemuseli vymýšlet žádné takovéto daně,“ konstatoval Marek.

Poslanecká sněmovna kývla na navýšení důchodů

Čeští poslanci schválili navýšení důchodů na příští rok, a to o 900 korun, což překročí zákonný růst. Jde vlastně o průměrný růst důchodů o uvedenou částku.

„Důchody se zvýší všem důchodcům, relativně více těm s nižším důchodem,“ řekla před hlasováním ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Poslanec Jan Bauer (ODS) sice uznal, že si senioři zaslouží růst penzí, kritizoval však vedení země za absenci důchodové reformy.

S ním souhlasí předseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek, který vyčítá politickým stranám nezodpovědnost vůči budoucím generacím.

Jeho stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová nebyla nadšena ze snahy přidávat více důchodcům, kteří dostávají od státu nižší penze.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) upozornil na to, že by potlačování zásluhovosti při zvyšování důchodů mohlo narazit u Ústavního soudu.

Předseda SPD Tomio Okamura se pustil do problematiky priorit, a to ve smyslu napomáhání seniorům a zabezpečení přítomností armádních příslušníků ČR ve vojenských misích v zahraničí.

Na tento výrok kriticky zareagoval ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle jeho názoru by to bylo plivnutí do tváře českým vojákům, kteří svou účastí v boji proti terorismu chrání bezpečí lidí v České republice.

Letos v červnu ekonom Jan Pavel z Národní rozpočtové rady v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu upozorňoval na to, že se Česko blíží k okraji dluhové pasti. Hlavním důvodem je podle něj stárnoucí populace. Pavel varoval před tím, že v roce 2030 v zemi mohou nastat zlé časy, pokud politici nepřijmou určitá opatření.

Dodal, že existuje několik cest, jak stabilizovat důchodový systém: zaprvé se dá zvyšovat věk odchodu do důchodu, navíc se mohou zvyšovat daně a v neposlední řadě by se v některých resortech měly spořit finanční prostředky, které by se měly věnovat na financování důchodů.