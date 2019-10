Kardinál Duka čelí trestnímu oznámení kvůli sexuálnímu násilí. Údajně měl krýt pachatele

Český kardinál Dominik Duka má na krku trestní oznámení. To na něj podala jedna z obětí sexuálního zneužívání. Podle informací se obvinění týká toho, že Duka nadržoval pachatelům, kteří se daného dopouštěli v dominikánském řádu, v jehož čele Duka v tu dobu stál.

Portál SeznamZprávy.cz zveřejnil rozhovor, v němž vypovídá oběť sexuálního násilí. Tou má být muž ve středních letech, který je na videozáznamu označovaný jako Patrik R. (není to jeho pravé jméno, pozn. red.). Dotyčný tvrdí, že byl „v devadesátých letech po dobu tří let zneužíván v řádu dominikánů“. Nyní se tak rozhodl, že na hlavu české katolické církve Duku, který pachatele znal a o celé věci věděl, podá trestní oznámení.

„Ten pachatel, kterého Dominik Duka osobně znal a přijímal ho do řádu, mě atakoval pod pohrůžkami, bolestivě, a to jsem tehdy s Dominikem Dukou osobně řešil. On o těch trýznivých, velice bolestivých atacích toho člověka věděl, ale nevěřil jim,“ tvrdí Patrik R.

Oběť uvádí, že v klášteře dominikánů pobývala jako student po dobu několika let. Podle jeho výpovědi však měla být zneužívána i druhým dominikánem. O tom alejiž neřekl.

„Tento dominikán už byl tou dobou mimo Českou republiku, ale nepochybuji, že se Duka později dozvěděl i o kauzách toho druhého pachatele,“ doplnil.

Patrik R. zdůraznil, že hlavním důvodem, proč se celou věc nyní rozhodl řešit tímto způsobem, je skutečnost, že nemá jinou šanci, jak svůj případ důstojně řešit. Poukazuje přitom na to, že on sám měl snahu od samého začátku řešit, a to právě s Dukou.

Právník oběti tvrdí, že je trestní oznámení opodstatněné

Důvod podání žaloby na Duku ve videu vysvětluje také právník oběti, Daniel Bartoň. Ten se k věci vyjádřil následovně:

„Trestní oznámení na Dominika Duku bylo podáno z důvodu toho, že měl pomáhat unikat pachatelům sexuálních deliktů v dominikánském řádu, a potom i na dalších místech, trestu a trestnímu stíhání.“

​K tomu Bartoň dodal, že v případě jeho klienta Duka kryl o dva pachatele, ale prý existují informace i o dalších pachatelích. Dle všeho se tak Duka mohl dopustit trestného činu nadržování.

Reakce Dominika Duky

Právník dále uvádí, že pokud by se prokázalo, že kardinál věděl, že svými postoji vytváří podmínky pro páchání trestných činů znásilnění , sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití, mohlo by jít z jeho strany ne o nadržování pachatelům, ale o přípravu trestných činů. Proto je trestní oznámení opodstatněné, i když celá věc proběhla před více než dvaceti lety.

Kardinál Dominik Duka k novým informacím nechtěl poskytnout komentář. K věci se ale vyjádřil jeho mluvčí.

„Kardinál je plně připraven spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že jako osoba, která bude vypovídat na policii, bude též podepisovat prohlášení o mlčenlivosti týkající se informací ze spisu, nebude se veřejně vyjadřovat k danému případu,“ řekl mluvčí Romuald Štěpán Rob.

Nicméně, vypadá to, že si Dominik Duka si na případ Patrika R. pamatuje. Lze to totiž vyvodit z jeho nedávných veřejných vyjádření.

„Po jisté době mi oznámil, že byl obtěžován bratrem dominikánem, který v té době ještě nebyl knězem,“ řekl letos v dubnu kardinál Duka a dodal: „Oba jsem si zavolal, abych oba konfrontoval a vyslechl, přinesl jsem dokonce kříž a oba vyzval k přísaze, která mnou osobně otřásla. Bylo to tvrzení proti tvrzení a byla to pro mě patová situace.“

​Následně hlava české katolické církve přiznala, že se daný duchovní dopouštěl sexuálního zneužívání a že neměl být nikdy vysvěcen na kněze. I přesto ale Patrika R. opakovaně odmítl přijmout.

A co pachatel?

Uvádí se, že zmiňovaný duchovní, který měl Patrika R. zneužívat, byl v 90. letech vysvěcen na kněze a v roce 2006 souzen církevním soudem. Tehdy ho totiž ze sexuálního zneužívání obvinili další věřící. Protože však v roce 2007 zemřel, trestu se nedočkal.

„Mezi tím mým upozorněním, že je tady pachatel sexuálního násilí, a počátkem toho církevního soudu, uběhlo dvanáct let. Kdyby se Dominik Duka zachoval jinak, mohl předejít poškození mnoha dalších lidí, mnoha dalších obětí. Ten pachatel, kterého Dominik Duka velmi dobře znal a doporučil ho k tomu svěcení, pravděpodobně zneužil desítky dalších obětí,“ vzkázal Patrik R. v rozhovoru na adresu daného duchovního.