„Totálně prohráli a teď jedovatě plivou.“ Ovčáčka pobouřila slova autora ústavní žaloby na Zemana

Po tom, co minulý týden nebyla schválena ústavní žaloba na prezidenta republiky, poskytl autor její předlohy, Tomáš Goláň, rozhovor portálu iRozhlas.cz. V něm poukázal na údajný strach a agresi některých poslanců, kteří proti žalobě vystoupili. Daný rozhovor okomentoval mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích.

Pro nestraníka za klub Senátor 21 Tomáše Goláně neúspěch žaloby nebyl o tom, zda byla dobře napsaná nebo nikoliv. „Bylo to o aktuálním rozložení politických sil ve Sněmovně,“ uvedl a dodal: „O tom, jestli je ta žaloba dobrá, nebo ne, měl rozhodnout až soud.“

Mimo to uvedl, že celou věc „musel udělat z morálního přesvědčení“. „Pokud cítíte morální tlak, máte nějaké svědomí, tak to udělat prostě musíte, a ne proto, že byste museli za každou cenu vyhrát,“ prohlásil.

Strach a osobní útoky

Goláň v rozhovoru prozradil, že ho v dané věci zklamaly jiné skutečnosti. Především to byla neúčast 70 poslanců.

„Osobně jsem přitom procházel všechny kluby, ale některé jako ANO, KSČM a SPD se o tom odmítly vůbec bavit. Ve všech ostatních k tomu byla velká diskuse, třeba na klubu ODS. Já vlastně vůbec nepočítal s tím, že návrh podpoří celá opozice, nakonec se to stalo,“ sdělil Goláň.

Poté dodal, že je zklamán i z „celkové obecné rozpravy, u které všechny prosil, aby byla hlavně věcná a o odborné stránce věci, bez osobního napadání“.

„Což ale Tomio Okamura (SPD), Jaroslav Faltýnek (ANO) a další opravdu nedokázali. Věcné debaty byly schopny třeba Kateřina Valachová (ČSSD), Alena Gajdůšková (ČSSD) nebo Helena Válková (za ANO). Spousta řečníků, obzvlášť ti, co to ani nechtěli podpořit, to vzali s osobními útoky,“ poznamenal.

Senátor v rozhovoru rovněž poukázal na strach mezi poslanci, který ho překvapil.

„Viděl jsem tam u některých strach, a víte, jak to je: když je někdo zbabělý a bojí se, tak kolem sebe jen kope a uráží,“ míní.

Mimo jiné připomněl také vystoupení ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), jež citovala názor „od lidí“, kteří jí různou formou vzkazovali nesouhlas s ústavní žalobou na prezidenta.

„A dokonce si dovolím – nepoužívám tvrdé výrazy – jeden z nich citovat: ‚Je to opoziční a senátorská špína‘,“ uvedla přímo ve Sněmovně.

Podle Goláňova názoru se Schillerová „s výrokem ztotožnila, jinak by ho přece necitovala“. „Nebyla ani schopna sama říct, že si tohle myslí, a schovala se za slova někoho cizího,“ domnívá se.

Reakce prezidentského mluvčího

Jiří Ovčáček odkaz na tento rozhovor sdílel na svém účtu na sociální síti. Ve svém příspěvku pak poukázal na politickou angažovanost médií a na neschopnost lidí přiznat porážku. Podle něj jde o zbytečné jedovaté plivání „po těch, kteří se odmítli podílet na pokusu zrušit výsledek demokratických a svobodných prezidentských voleb“.

„Mohou se tisíckrát ohánět morálkou, žádnou nemají. Totálně prohráli, a tak teď ruku v ruce s některými novináři jedovatě plivou,“ uvedl.

Ústavní žaloba na prezidenta republiky

Žaloba, která byla představena na konci dubna, byla postavená na tom, že prezident Miloš Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje Ústavu ČR. V dokumentu jsou zmíněny skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády až po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou.

Český prezident však tuto iniciativu skupiny senátorů již dříve označil za ústavní negramotnost. Podle prezidentova názoru jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou ČR.

Aby se žaloba na Zemana dostala na stůl ústavním soudcům, muselo pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Ve Sněmovně získala však jen 58 hlasů, proti bylo 62.