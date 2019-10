„Evropa musí s Tureckem mluvit.“ Andrej Babiš našel řešení migrační krize

Ať žije naše Česká republika

Na konci září vystoupil český premiér Andrej Babiš s projevem na půdě OSN, kde vychvaloval Českou republiku, přičemž se soustředil hlavně na stav a pozici země ve světě.

„Hlavně jsem řekl, jak je Česká republika skvělá a jak jsme jako stát úspěšní. Musíme to světu opakovat, i když si to sami často neuvědomujeme,“ řekl v rozhovoru pro noviny.

Poté dodal, že se v New Yorku mimo jiné zúčastnil panelu o důchodech v rámci fóra pořádaného agenturou Bloomberg.

„Když jsem poslouchal ostatní příspěvky, říkal jsem si, jak je náš systém dobrý pro lidi: málokde důchodci neplatí daně nebo že náš stát platí důchodcům zdravotní pojištění. V USA 50 milionů lidí nemá vůbec zdravotní pojištění. Česko má navíc před sebou skvělou budoucnost. Budeme v rámci Evropy stále bohatší a vyspělejší, zatímco některé země budou spíše ztrácet,“ dodal Babiš.

Ekologie vs. průmysl

Premiér se dotkl také klimatického tématu. Zdůraznil, že problém globálního oteplování je velmi důležitý, ale prý nesmíme podléhat fanatikům. Českými fanatiky jsou podle Babiše například Piráti.

„Našimi Zelenými jsou Piráti, jsou to anarchističtí promigrační fanatici, kteří vstoupili do frakce Zelených v Evropském parlamentu. To je ta frakce, která prosadila šíleně přísné ekologické cíle pro automobilový průmysl. To všechno má dopad na ekonomiku a v konečném důsledku to zaplatí spotřebitel a daňový poplatník,“ podotýká Babiš.

Dále pak upozorňuje na to, že i výroba tzv. zelené energie je velmi nákladná. „Myslím si, že pro průmyslovou zemi, jako je Německo, které navíc chce odejít jak od jádra, tak od uhlí, toto nejsou dobré zprávy a poškodí to jejich ekonomiku. Z tohoto hlediska to nejsou dobré zprávy ani pro Česko, protože 33 procent našeho exportu směřuje do Německa. Anebo jsou Němci tak bohatí, že si to mohou dovolit. Budeme jenom doufat, že to ekonomicky ustojí,“ řekl Babiš.

Již dříve premiér pronesl, že pokud se bavíme o klimatu, pak nesmíme zapomenout, že jsme průmyslovou zemí.

Řešení migrační krize

V rozhovoru se Andrej Babiš vyjádřil i k evropské migrační krizi. Dle něj musí Evropa vytvořit dva migrační plány. První z plánů by měl být pro Afriku a jeho náplní by měla být snaha pomoci lidem „přímo v těch afrických zemích, z nichž lidé odcházejí, aby zůstávali doma“.

„Nikoli přerozdělováním migrantů, protože je to jenom pozvánka pro pašeráky. Proto kategoricky odmítám nově se objevující nápady přerozdělovat uprchlíky, kteří se dostanou do Itálie. Je to cesta do pekel,“ varoval Babiš.

Další plán se podle jeho mínění musí týkat Sýrie. A v tomto případě hraje klíčovou roli Turecko.

„Pokud tam dojde k dalšímu vojenskému konfliktu, hrozí, že uprchnou další dva miliony lidí. Kam půjdou? No přece do Turecka. Turecko to neustojí a pošle je nám do Evropy. Proto říkám, že Evropa musí s Tureckem mluvit a hledat řešení. Pokud prezident Macron s kancléřkou Merkelovou řeší Ukrajinu a vztahy s Ruskem, je to jenom dobře. Ale někdo musí také jednat s Tureckem. Zde vidím potenciálně roli pro nás a pro země Visegrádu. I proto jsem v New Yorku mluvil se zvláštním zmocněncem USA pro Sýrii i se syrským ministrem zahraničí. Také řecký premiér mi říkal, že musíme s Tureckem mluvit,“ zdůraznil Babiš.

Již dříve premiér zareagoval na nový plán na přerozdělovaní migrantů, který minulý týden představily země jako Německo, Francie, Itálie a Malta. Uvedl, že daná dohoda by mohla nelegální migranty z Afriky pouze povzbudit v jejich snaze dostat se do Evropy. „Zásadně nesouhlasím s přerozdělováním migrantů. Byla by to jen pozvánka pro pašeráky,“ prohlásil tehdy Babiš.