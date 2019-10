Komentátor Holec srovnal Soukupa s Gretou a dotkl se majetkového přiznání pro novináře: ČT by k tomu měla sebrat odvahu

Mezi nejzajímavější události minulého týdne zahrnul Xaver Veselý novelu zákona, kterou připravil šéf KSČM Vojtěch Filip. Podle ní by se povinnost podávat majetková přiznání vztahovala i na novináře médií veřejné služby – Českou televizi, Český rozhlas a ČTK.

Veselý na to konto zavtipkoval, že už si připravil listy a propisku, aby to rovnou sepsali. Holec však dodal, že jeho se to zatím netýká, protože zatím je řeč jen o veřejnoprávních médiích.

„To by se týkalo vás třeba, v Českého rozhlasu. Takže byste si to tady musel vypsat a podtrhnout sám,“ žertoval Holec s tím, že jde v podstatě o krásnou lustraci. Veselý pak dodal, že mu osobně by k tomu stačila jen polovina stránky.

K celé věci se pak Holec vyjádřil tak, že majetek je soukromá věc a novináři nejsou politici. Myslí si však, že naopak Česká televize, když se tak ráda ohání BBC, by měla najít odvahu k tomu, aby přední moderátoři zveřejnili svůj plat.

„V BBC to udělali, a Britové se nestačili divit,“ připomněl komentátor. Xaver Veselý mu ale ironicky připomněl výrok ředitele ČT Petra Dvořáka: „Nejsem si jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravená.“ Rovněž zmínil odměny a majetek generálního ředitele Dvořáka.

Holec na to reagoval slovy: „Oni nebyli zralí ani ti Britové, protože se nestačili divit, kolik z jejich peněz berou ti moderátoři. Milion liber ročně klidně. Takže já myslím, že by k tomu Česká televize měla sebrat odvahu.“ A zmínil i „celé to podnikání, ty produkční skupiny, které tam točí“.

„Vemte si, tam je neustále klika lidí, kteří se tam točí, dokumentaristi, filmaři. To už je jak jedna velká rodina. A jsou tam pomalu už tři generace jistejch lidí. A pořád jsou to stejná jména,“ prohlásil.

K informaci, že se nyní Milion chvilek pro demokracii bude věnovat zprávám o ČT, komentátor uvedl, že „na to nedostane čtvrt milionu lidí na Letnou“.

Dostalo se i na ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Veselý se dotyčného zeptal na to, jaký je Soukup podle Holce jako moderátor.

„Párkrát jsem si to z profesního zájmu pustil, hrozně jsem se bavil. To je něco... To je taková Greta. Ale starší a mužská. Nedá se mu upřít, že některé ty věci měly racio, i ohledně hospodaření ČT, to se mu nedá upřít. Ale jinak ta forma, to je, jak říkám, Greta,“ urazil Soukupa v daném pořadu komentátor Info.cz.