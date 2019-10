„Mnoho lidí nemá na zuby, ale zubaři také nejsou.“ Okamura prozradil, jak je to doopravdy s českým zdravotnictvím

Okamura se ve svém příspěvku vrátil ke sporu s lidoveckým poslancem Vítem Kaňkovským, který proběhl ve Sněmovně dne 12. září.

„Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský mě ve Sněmovně peskoval za má kritická slova na adresu českého zdravotnictví a vyhrožoval mi dokonce veřejně, že na mě podá žalobu za šíření poplašné zprávy – že prý neříkám o stavu zdravotnictví pravdu a že zdravotnictví funguje skvěle!“ napsal Okamura.

Podle předsedy SPD je ale české zdravotnictví v tristním stavu, což doložil fotografií, která se objevila v MF DNES. Na ní lidé čekají před ordinací v dlouhé frontě na chátrajícím schodišti přímo na ulici, aby se mohli zapsat k novému zubaři

„V mnoha menších městech nebo odlehlejších místech země je problém sehnat zubaře, a to dokonce třeba i v Praze. Stačí, aby ten váš skončil, nebo abyste se přestěhovali, a obvykle vás čeká martyrium se sháněním nového stomatologa, uvádí server,“ píše Okamura. „Ministerstvo zdravotnictví přitom již dlouhé roky vede postupně hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 a ODS…“ vytknul koaličním i opozičním stranám.

Na portálu iDNES.cz se přitom píše , že situace je čím dál složitější a nalézt stomatologa, který nabírá nové pacienty, a zároveň má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je mnohem těžší. Situace se navíc nejspíše bude dále zhoršovat, neboť velká část zubařů je v důchodovém věku.

„Až tak daleko jsme to dopracovali, že se lidé pomalu musí doprošovat, aby je někdo k sobě přijal. Navíc, jak jsem již upozornil, v České republice, když se podíváte a hovoříte s lidmi, tak spoustu z nich nemá ani na to, aby měli všechny zuby…“ lamentuje Okamura.

Této zprávy z Jihlavy si povšiml i poslanec KDU-ČSL a zastupitel Kraje Vysočina Vít Kaňkovský.

„Nedostatek některých lékařů – zubařů, revmatologů, pediatrů apod., a to nejen u nás na Vysočině, je až alarmující. Máte také nějakou osobní zkušenost? Můžete se, prosím, podělit v komentářích, kde ukončil lékař praxi bez náhrady, kde a jakého lékaře postrádáte nebo jak daleko k lékaři musíte dojíždět?“ napsal na Facebook.

Spor s Kaňkovským

Kaňkovský, který od 90. let pracuje jako lékař a zastává funkci primáře v Nemocnici Havlíčkův Brod, ve Sněmovně vyčetl Okamurovi jeho slova o léčbě rakoviny.

Okamura tehdy prohlásil, že nemocnice nenabízejí tu nejlepší možnou léčbu onkologických onemocnění, ale snaží se na pacientech vydělávat.

„Ukázkový příklad je léčení zmíněné maminky s rakovinou, proto jsem ho tady dával. První se jí chopila okresní nemocnice a pokoušela se ji léčit vlastními prostředky, aniž by jí nabídli nejlepší možnou léčbu pro tento typ onemocnění v daném stádiu. Nutili jí několik operací, protože samozřejmě by to bylo přínosem pro rozpočet nemocnice. A opět jsme u toho, že jí systém nenabídl nejlepší možnou léčbu. V Brně v onkologickém centru, kde mají foton, jí nabídli samozřejmě vlastní typ léčby fotonem a samozřejmě ne jenom proto, že to je účinnější než chirurgický zákrok, který nabízeli v okresní nemocnici, ale je to také příjem pro dané pracoviště, a proto také nenabídli ještě účinnější a méně invazivní možnost, protože peníze by dostalo konkurenční a hodně nenáviděné pracoviště bez ohledu na to, zda pacientka zemře v produktivním věku a zanechá po sobě dvě malé děti,“ prohlásil Okamura.

Kaňkovský nato obvinil Okamuru z toho, že neví, jak se léčí rakovina a že šíří poplašné zprávy.

„I pro mě byla vaše slova, kdy jste naznačil – a skutečně kdybyste neměl poslaneckou imunitu, tak by to bylo na to vás zažalovat nebo podat na vás trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Jestliže vy tady vytváříte dojem, že některé menší nemocnice léčí onkologické pacienty tím způsobem, aby z toho měly profit, tak je to opravdu neskutečná nehoráznost,“ reagoval Kaňkovský.

„Dneska i v té nejmenší nemocnici, pokud je zjištěn pacientovi nádor, tak ten pacient je konzultován v onkologickém týmu v onkologickém centru, je nastavena jeho léčba a ta má nějaké kroky,“ dodal. „Ale říkat tady, že některé ty články to dělají pro svůj profit, to je opravdu šíření poplašné zprávy. Co si o tom ta veřejnost bude myslet? Já pevně doufám, že svá slova, ta slova, která byla snad jen neuvážená, vezmete zpět, protože toto si naši pacienti nezaslouží,“ poznamenal lidovecký poslanec.