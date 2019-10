V Lánech bude rušno: Již dnes začíná jednání prezidentů zemí V4. Potrvá dva dny

Český prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přivítá hlavy států Visegrádské čtyřky. Do Česka tak zavítá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, polský prezident Andrzej Duda a hlava maďarského státu János Áder. Dotyční budou mít na programu jednání o spolupráci V4 v Evropské unii.

Summit a témata jednání

Uvádí se, že hlavním tématem dané akce se stane debata o ambicích V4 za nového rozložení sil v EU, a to poté, co z ní odejde Velká Británie. Prezidenti mají projednávat například nový víceletý finanční rámec EU pro období 2021–2027, dopady globálních obchodních a celních válek nebo aktuální stav dopravních infrastrukturních projektů.

Dle informací by se druhý den kměli přidat také prezidenti Slovinska a Srbska, Borut Pahor a Aleksandar Vučić. Ti budou společně se svými partnery hovořit o vztahu EU k oblasti západního Balkánu, aktuálním stavu přístupových jednání se Srbskem i odkazu roku 1989.

Summit, který se koná 30 let po pádu komunistických režimů ve střední Evropě, bude rovněž symbolickou připomínkou událostí roku 1989.

Vyvrcholením tohoto jednání prezidentů Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Srbska bude společná tisková konference.

Akce se koná v rámci českého předsednictví V4. Česká republika převzala předsednickou štafetu ve V4 od Slovenska v červenci roku 2019 a za jeden z hlavních cílů svého předsednictví si vytyčilo upevňování postavení zemí V4 v EU i v NATO, stejně jako posilování soudržnosti obou těchto organizací. Mimo jiné má v plánu podporovat i proces rozšíření unie právě o státy západního Balkánu.

Příjezd a přivítání prezidentů

Své zahraniční protějšky by měl prezident Miloš Zeman přivítat dnes před polednem u vstupu do lánského zámku. Nejprve hlavy státy čeká ceremoniál s vojenskými poctami a následně všichni lídři zamíří do zámku ke dvěma blokům jednání. Součástí programu je i slavnostní oběd, po němž budou opět následovat jednání.

„K sousedům máme blízko. Velmi dobře se známe a je důležité, že se s nimi umíme vždy otevřeně promluvit a navzájem poslechnout. Velmi ráda dnes cestuji na pozvání pana prezidenta Miloše Zemana do Prahy na společné setkání se všemi prezidenty V4,“ napsala Čaputová na svůj Facebook.

Visegrádská skupina

V4 byla založena v roce 1991 a jejím hlavním účelem v době vzniku byla vzájemná podpora při společném úsilí o návrat do euroatlantických struktur. V podstatě se jedná o alianci čtyř evropských států – Česka, Maďarska , Polska, Slovenska. I po vstupu do EU i NATO skupina pro Česko zůstává velmi důležitým regionálním uskupením. Visegrádská skupina patří k pilířům české středoevropské politiky a je považována za úspěšnou platformu pro podporu dalšího rozvoje evropské spolupráce.

Předsednictví ve Visegrádské skupině se pravidelně střídá po roce a vždy začíná na začátku července a na konci června následujícího roku končí.